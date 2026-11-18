A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma per la rassegna Centrale Preneste Art Factory in programma due nuovi appuntamenti a ingresso gratuito: il 20 novembre sul palco c’è Lorenzo Guerrieri, mentre il 22 novembre in calendario uno spettacolo per tutta la famiglia di Ruotalibera Teatro.

Venerdì 20 novembre 2026 alle 21.00 per la sezione “Next Stage” in programma “Esercizi di resurrezione” di e con Lorenzo Guerrieri, una produzione Pallaksch ETS, spettacolo vincitore del Festival Inventaria 2023.

Niente, è andata così. Lorenzo non ce l’ha fatta. Un giorno si è risvegliato nel suo letto completamente putrefatto. Sarà che ha trent’anni e la plasticità neuronale ormai è andata scemando, sarà che vive una vita emotiva di precariato e una vita lavorativa di dipendenza affettiva, saranno l’ansia, lo stress, la sua scarsa capacità auto-imprenditoriale, o magari soltanto una dieta sbagliata, fatto sta che Lorenzo si è svegliato decomposto e ora gli tocca vivere in un corpo totalmente ossificato, perché di lui non rimane che uno scheletro. Difficile uscire di casa e farsi vedere in giro, per un morto vivente.

Difficile raccontare a qualcuno la propria situazione. Lorenzo si ritrova così a marcire chiuso tra le quattro mura della propria casa, incontrando il mondo sui social e discutendo con i propri demoni interiori su come affrontare la nuova mortifera condizione. Ma nessuna risorsa interiore è in grado di aiutarlo, perché anche il suo stesso inconscio è ormai diventato un grande social network di mostri e apparizioni infernali che lo invitano puntualmente alla positività, al sorriso, all’ottimismo incondizionato, all’autonomia e ad una solitaria auto-realizzazione, eliminando sul nascere dubbi, pensieri tragici o pessimismo. Impossibile trovare lo spazio, dentro o fuori di sé, per un po’ di sana disperazione. Impossibile coltivare la propria malinconia. Bisogna darsi da fare.

Per la sezione “Infanzie in gioco”, domenica 22 novembre alle 16.30 va in scena “Il Principe delle tenebre” di Ruotalibera Teatro. Il testo è di Fabio Traversa, la regia è di Tiziana Lucattini, sul palco ci sono Valentina Greco, Tiziana Lucattini e Fabio Traversa.

Ispirato alla fiaba popolare “Naso d’Argento” e alle atmosfere misteriose di Nosferatu, capolavoro di Friedrich Wilhelm Murnau del 1922, lo spettacolo accoglie le suggestioni espressioniste del cinema tedesco nel bianco e nero di scene e costumi, nel disegno dalle linee distorte, nelle luci contrastate, nelle didascalie da cinema muto. Con rimandi al Frankenstein Junior di Mel Brooks e a una certa leggerezza da commedia dell’arte, nel lavoro è implicito il tema dell’affrancamento femminile dal potere maschile.

Un distinto e ricco signore, anemico e solo, con uno strano naso d’argento, attira nel suo castello tre giovani figlie di una povera lavandaia che lo seguono, una dopo l’altra, col miraggio di cambiar vita. Ma Lucia, la minore e la più avveduta delle tre, farà prendere alla storia una piega imprevista. Teatro d’attore e visual, lo spettacolo è adatto dai 6 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a [email protected] o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino al 4 dicembre. Ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – [email protected] – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o [email protected]

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/

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