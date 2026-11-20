Due nuovi appuntamenti a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) a Roma con la rassegna Centrale Preneste Art Factory a ingresso gratuito: il 27 novembre in scena Teatro dei Limoni, il 29 novembre 2026 uno spettacolo per bambini di Florian Metateatro.

Per la sezione “Voci d’autore”, venerdì 27 novembre alle 21.00, Teatro dei Limoni presenta “La Strada” di Leonardo Losavio, regia di Roberto Galano, con Leonardo Losavio e Roberto Galano, elementi scenici e luci di Cristiano Russo.

Due uomini, due mondi, due strade opposte che si incontrano per affrontare un viaggio in blablacar, diretti ognuno verso il proprio traguardo, ignari dell’improvvisa svolta che incontreranno durante il percorso.

Dalle note di regia di Roberto Galano: “La strada come simbolo del viaggio, del percorso interiore che, a un certo punto della vita, ciascuno di noi sente di dover affrontare. Crescere, risolvere i conflitti, confrontarsi e superare le paure che da sempre attanagliano l’animo umano e lo costringono a restare fermo, immobile, in attesa che qualcosa accada. Ma nulla cambia restando fermi. Partire, muoversi, rischiare, non c’è altro modo.

Ma cosa succede quando l’uomo che hai accanto, il tuo compagno di viaggio, non è chi dice di essere? La Strada è un testo che scandaglia l’animo utilizzando una drammaturgia e un gioco d’attore grottesco e surreale, che saltella febbrile tra la prima persona che dialoga al pubblico e il dialogo “assoluto”. Un “dentro e fuori” che non dà riferimenti ma che trascina e costringe lo spettatore ad essere il terzo passeggero del viaggio“.

Domenica 29 novembre alle 16.30 per la sezione “Infanzie in gioco” Florian Metateatro presenta “La Bella addormentata” con Serena Di Gregorio e Alessio Tessitore, regia di Mario Fracassi, drammaturgia Mario Fracassi, Flavia Valoppi, Alessio Tessitore, tecnica a cura di Renato Barattucci, scena di Tiziana Taucci e Fabrizio Paluzzi, marionette Wally e Lara Di Luzio per Arteate, oggetti di scena e costumi Miriam Di Domenico, una produzione Florian Metateatro – Centro di Produzione Teatrale. Il lavoro è liberamente ispirato alle fiabe di Perrault e Grimm.

Un castello dalle mille finestre, nella corte un re e una regina sopra le righe sono alle prese col desiderio finora inesaudito: avere un figlio! In un tourbillion frenetico, nella reggia si alternano stravaganti figure, scienziati ciarlatani e artigiani imbroglioni, ma la risposta della regina all’ansia crescente del re sarà sempre la stessa: niente, non succede niente, non ci sono segni di gravidanza.

Alla fine potrà di più il sincero desiderio materno, e Rosaspina nascerà, con l’incredibile destino scolpito nel nome. Uno spettacolo multiforme, che alterna sapientemente la farsa rutilante con le atmosfere fatate, la narrazione col teatro di figura, per raccontare una storia senza tempo che affonda le radici in un’antica tradizione orale conosciuta in tutto il mondo. Adatto dai 4 anni.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o scrivendo a [email protected] o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Centrale Preneste Art Factory prosegue fino al 4 dicembre. Ideata da Ruotalibera Teatro con la direzione artistica di Tiziana Lucattini la rassegna è un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro

Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 – 213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – [email protected] – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o [email protected]

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza