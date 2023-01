A Colli Aniene è Art Revolution

L’arte come forma di abbellimento e come modo per rendere i bambini protagonisti della scuola che vivono ogni giorno. Questo è il principio che alimenta l’iniziativa dell’Art Revolution realizzata da alcune mamme dell’Associazione I Nostri Figli al Centro della Squola che, un sabato al mese, lavora per trasformare gli anonimi spazi delle scuole in forme d’arte colorate.

“L’associazione nasce 15 anni fa” ci informa il presidente dell’associazione Gualberto Scaletta “da un gruppo di genitori indignati per i problemi della scuola come il riscaldamento ed i bagni non funzionanti. Fin dal primo presidente Vittorio Baiocco lo spirito è stato quello di adoperarsi per far funzionare meglio le cose che non vanno. Da qui nascono tante iniziative come quella dell’Art Revolution curata da Fabiana Cirelli, Ilaria Montisci e Cristina Faiazza. La nostra associazione è ormai alla terza generazione, significa che lo spirito iniziale ha lasciato un sedimento e, a riprova di questo, i figli dei genitori della prima generazione ci aiutano ora nelle nostre attività”.

Non si può non notare la forte impronta di questa associazione nell’interno della scuola. “Questa iniziativa è frutto della terza generazione dell’associazione” ci racconta orgoglioso Gualberto Scaletta “dalle manutenzioni iniziali, attualmente curate da Gianluca Miccio e Danilo Federici, si è passati ad un lavoro di abbellimento. Ma non solo, siamo molto impegnati anche nella mobilità sostenibile ed abbiamo abbracciato la filosofia del Bike to School. Un’iniziativa vista di buon grado anche dalla presidenza delle scuole che hanno montato delle rastrelliere per le biciclette. Ci siamo resi conto che passare il messaggio che la scuola debba funzionare è un messaggio negativo, perché presuppone che la scuola non funzioni. Noi invece vogliamo far capire che la scuola funziona e quindi noi la rendiamo ancora più bella attirando così i bambini. Con l’Art Revolution i bambini studiano un pittore e cercano di riprodurre la sua forma d’arte decorando la scuola e sentendosi così più padroni e protagonisti. La nostra associazione fa molte attività come ad esempio anche volontariato aiutando delle case famiglia. L’evento clou è chiaramente la Festa di fine anno che segna la chiusura della scuola e si svolge con una grandissima partecipazione”.

Insomma un’associazione che pone davvero i bambini al centro di ogni cosa senza tralasciare, come citato sopra, il tema della mobilità sostenibile. “Ogni anno abbiamo due appuntamenti “ci racconta il presidente “la pedalata dei Babbo Natale e la Pedalata di carnevale quest’ultima lo scorso anno ha toccato quasi 400 partecipanti. Quest’anno la Pedalata Scatenata organizzata da Nicola Tirelli si terrà Domenica 19 Febbraio e sarà in collaborazione con Bike 4 City, PPM e Amici del Parco Tozzetti”.