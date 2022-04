A Colli Aniene fervono i lavori di manutenzione

Dopo la riasfaltatura del vialetto di attraversamento del “biscotto” di viale Franceschini all’altezza della Coop, altri lavori di manutenzione stradale sono nella fase esecutiva a Colli Aniene.

Partiamo dalla pulizia delle caditoie in viale Sacco e Vanzetti presenti nel tratto oggetto di manutenzione straordinaria di ripristino della pavimentazione stradale, che avrà inizio dopo le festività pasquali. Dopo la pulizia a mano si interverrà con canal jet per ultimare la pulizia e verificare l’efficienza delle caditoie. Il 4 aprile sarà la volta del rifacimento di una parte della superficie stradale di viale Franceschini. Tutti lavori necessari e improrogabili.

Come qualcuno ha potuto constatare in questi giorni di pioggia, la superficie stradale ammalorata di viale Franceschini, si è letteralmente sfaldata proiettando grossi pezzi di catrame (del peso di qualche chilo) perfino sui marciapiedi. Una questione di sicurezza che andava sistemata, la cui pericolosità è stata accertata anche dalla pattuglia della polizia locale che qualche giorno fa “proteggeva” una grossa buca sull’asfalto davanti all’ex Bar 66.

Se sommiamo questi lavori a quanto sta facendo il servizio giardini per la protezione dei pini malati e alla riattivazione delle fontana di piazzale Loriedo, dobbiamo ammettere che, almeno per ora, c’è stato un vero cambio di passo. Durerà nel tempo? È quello che ci dobbiamo augurare ma non abbiamo la sfera di cristallo per sostenerlo con certezza.

Sappiamo, però, che sono ben altre le aspettative dei residenti di questo territorio e proprio su quelle l’amministrazione di prossimità ha preso impegni precisi: sistemazione dei profili esterni della scuola primaria Balabanoff, messa in sicurezza e riapertura del Casale della Cervelletta, nuovo bando di assegnazione per l’area verde di piazzale Loriedo, ritorno della raccolta rifiuti porta a porta nel quartiere.

Di questo si parlerà nell’ambito del dibattito pubblico “COLLI ANIENE, 50 ANNI… e poi?” di venerdì 8 aprile ore 16,00 nell’ambito della festa BENVENUTA PRIMAVERA.

Partecipate… e dite la vostra!