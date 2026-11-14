A La Primula con Silvia Salusest il 20 novembre

Venerdì letterario a La Primula, il 20 novembre con un doppio appuntamento: il primo è dalle 17.30 alle 18.30 con la presentazione del libro “Ovunquesia” di Silvia Salusest,

il secondo è dalle 18.30 con la presentazione della libreria di book crossing “La Casetta dei Lombrichi” che sarà allietata dalla lettura di molti degli autori ospiti degli incontri precedenti.

Il tutto sarà condito da un delizioso aperitivo a sostegno delle attività di inclusione dell’Associazione.

L’appuntamento è presso il Casale dell’associazione La Primula, in via Alfredo Covelli, 12/14.

Posti limitati si raccomanda la prenotazione. Tutti i dettagli nelle locandine allegate.

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