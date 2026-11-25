Dal 4 al 6 dicembre 2026, la questione ambientale sarà al centro di Leviathan – Countdown, il nuovo larp di Eryados, il gioco di ruolo dal vivo che trasformerà Monte Porzio Catone in uno scenario fantascientifico, coinvolgendo l’Osservatorio Astronomico di Roma dell’INAF, Villa Mondragone e l’intero territorio comunale.

Un’esperienza immersiva per mettersi nei panni di chi abiterà un possibile futuro, alle prese con la crisi climatica, la scarsità delle risorse e le sfide della sopravvivenza. In collaborazione con Larp Studio, INAF e IAU, con il contributo della Regione Lazio e del Comune di Monte Porzio Catone, Eryados intreccia scienza e fantascienza, trasformando il gioco in uno strumento per riflettere sulle sfide ambientali del presente attraverso l’esperienza diretta di un futuro possibile.

Siamo nel 2096. Il cambiamento climatico e l’esaurimento delle risorse hanno portato la Terra sull’orlo del collasso. Un misterioso segnale proveniente dallo spazio potrebbe cambiare il destino dell’umanità. È questo lo scenario nel quale i partecipanti saranno chiamati a muoversi, confrontarsi e prendere decisioni che contribuiranno allo sviluppo della storia.

Il valore del larp risiede proprio nella possibilità di superare la distanza tra conoscere un problema e sperimentarne le conseguenze. Non si assiste a una rappresentazione, ma si entra in un personaggio, si affrontano situazioni e si compiono scelte. La crisi ambientale e la scarsità delle risorse diventano così parte di un’esperienza vissuta, seppure nella finzione narrativa, capace di rendere più concrete le sfide del presente e stimolare una riflessione sulle responsabilità individuali e collettive.

A rendere particolare l’esperienza sarà anche la sua dimensione territoriale. Leviathan – Countdown è infatti un larp pervasivo: non si svolgerà esclusivamente in spazi dedicati, ma coinvolgerà luoghi e ambienti reali di Monte Porzio Catone, trasformando il territorio in parte integrante della narrazione: anche i cittadini potranno partecipare, scegliendo se interpretare un personaggio per l’intera durata dell’evento oppure diventare “complici” dell’organizzazione, contribuendo anche con brevi interazioni a dare vita all’universo immaginario.

“Gli astronomi alzano lo sguardo al cielo per studiare l’Universo e i fenomeni fisici che avvengono oltre l’atmosfera terrestre. Quando dallo spazio osservano la Terra vedono un pianeta azzurro, con oceani, terre e una sottile atmosfera, in un equilibrio unico e delicato. Con il gioco di ruolo e nuovi linguaggi Leviathan: Countdown avvicina il pubblico a grandi temi della scienza e della società, chiamandolo a riflettere sulle scelte urgenti per il futuro del nostro pianeta” spiega Ilaria Ermolli, direttrice di INAF Osservatorio Astronomico di Roma.

“Con Leviathan: Countdown Monte Porzio Catone compie un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione del proprio patrimonio culturale, scientifico e turistico, sperimentando nuove forme di promozione del territorio. Siamo particolarmente orgogliosi di aver creduto in questo progetto e di aver lavorato per intercettare le opportunità offerte dal bando regionale Lazio Digital Innovation Tourism, ottenendo un finanziamento. Un risultato che dimostra quanto sia importante per un’Amministrazione saper progettare, costruire collaborazioni e cogliere le occasioni messe a disposizione dalle istituzioni sovracomunali. Grazie alla collaborazione con l’INAF – Osservatorio Astronomico di Roma, Eryados e l’International Astronomical Union, il nostro territorio diventerà lo scenario di un’esperienza internazionale capace di unire scienza, tecnologia, creatività e narrazione.

L’Osservatorio Astronomico e Villa Mondragone non saranno semplicemente luoghi da visitare, ma spazi da vivere, protagonisti di una storia immersiva che coinvolgerà direttamente i partecipanti. È proprio questa la sfida che abbiamo voluto raccogliere: raccontare Monte Porzio Catone attraverso linguaggi nuovi, capaci di raggiungere pubblici diversi, attrarre visitatori e generare nuove opportunità per il territorio. Ma c’è un aspetto al quale teniamo particolarmente: il coinvolgimento dei nostri cittadini, che potranno prendere parte gratuitamente all’esperienza, contribuendo a renderla ancora più vicina alla comunità. Crediamo in un modello di sviluppo nel quale innovazione e identità locale procedano insieme, nel quale il patrimonio storico e scientifico diventi una risorsa concreta per il futuro. Monte Porzio Catone ha tutte le caratteristiche per essere un luogo in cui la cultura si trasforma in esperienza e il territorio diventa protagonista. Con Leviathan vogliamo dimostrarlo, guardando al futuro senza dimenticare le nostre radici”, dichiara il sindaco Massimo Pulcini.

L’esperienza è aperta a partecipanti dai 16 anni in su. Informazioni e iscrizioni: eryados.com/leviathan-countdown

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