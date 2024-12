A Natale è festa grande a Zoomarine con lo show di Lucilla, la fatina del sole, e la campagna solidale “La seconda vita dei giocattoli”

Una festa magica con una protagonista d’eccezione per il Natale di Zoomarine che aspetta i bambini e le loro famiglie il 15 dicembre 2024 insieme alla fantastica Lucilla, l’amata Fatina del Sole, per un live show speciale “Happy Christmas”.

Oltre a ballare e cantare tutti insieme sarà possibile ricevere il dono più grande: incontrare la star dei piccoli per scattare una foto ricordo insieme a lei (l’evento non è incluso nel biglietto di ingresso).

Una giornata unica, da non perdere, e conservare nell’album dei ricordi formato famiglia. Super divertimento tra giostre, attrazioni, luminarie, ma anche le dimostrazioni educative alla scoperta del mondo degli animali, l’immancabile incontro con Babbo Natale e i suoi simpatici elfi.

Grande attesa poi per la presenza della compagnia artistica “Circo Bianco” che dara vita ad una serie di danze coreografiche nelle vesti di Angeli Luminosi (anche sui trampoli), a buffe acrobazie con i Babbi Buffi, un live show divertentissimo, e il gran finale con Christmas Magic Suspence, uno show emozionante che coinvolgerà tutti gli artisti: acrobati, trampolieri, ballerine del cerchio.

E per i bambini meno fortunati torna l’appuntamento con la campagna solidale “La seconda Vita dei Giocattoli”.

Solo acquistando il biglietto online, il 15 dicembre i bambini entrano gratis al Parco e a quelli che vogliono contribuire alla raccolta donando un giocattolo inutilizzato (ma in buone condizioni), Zoomarine regalerà un incontro con i delfini (fino ad esaurimento posti).

I giochi saranno raccolti dall’Associazione senza fine di lucro “Copimisti” e consegnati poi nelle case famiglia per far trascorrere davvero a tutti un Natale colorato e ricco di amore.

Info: www.zoomarine.it

