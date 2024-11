A nessun bambino manchi sulla tavola il dolce di Natale

Tante bellissime iniziative dall’associazione Piccoli Giganti per far felici tanti bambini. Per questo Natale 2024, chiede l’aiuto di tutti per non far mancare i classici dolci di Natale, Pandoro o Panettone, sulle tavole di tante famiglie.

“Insieme all’ Associazione Salvabebè – Salvamamme porteremo il Natale a tante famiglie bisognose con pacchi di viveri e regali per i bambini, noi della nostra associazione vi chiediamo la donazione di Panettoni e Pandori. Vi aspettiamo nella nostra sede!!!!”

L’Associazione Vivere a Colli Aniene sostiene questo progetto e invita a recarsi Sabato 30 novembre 2024, presso la sede dell’associazione Piccoli Giganti in via Cassiani 1 dalle 10,00 alle 19,00.

Non c’è limite alla solidarietà, tutti i panettoni e i pandori regalati sicuramente accenderanno il sorriso di un bambino.

Ogni bambino che andrà a donare qualcosa riceverà un libro in regalo.

