“A occhi chiusi” e “Dante sulla bocca di tutti” il 20 novembre

Sabato 20 novembre 2021 alle ore 17,30 presso la Sala Falconi, Largo Nino Franchellucci, 69 (dietro la Coop), si terrà una serata di cinema e cultura con la proiezioni dei cortometraggi “A occhi chiusi” e “Dante sulla bocca di tutti” del regista Alessandro Perrella. L’iniziativa parte da un’idea dell’Associazione l’Anfiteatro con il sostegno dell’Associazione Italiana Casa e il coinvolgimento di gran parte dell’associazionismo di Colli Aniene. Una serata all’insegna della cultura, con ospiti veramente straordinari, per omaggiare il Grande Poeta a 700 anni dalla sua scomparsa.

Il programma prevede:

– recitazione in presenza del canto 26 dell’Inferno (Ulisse) da parte dell’attore Siro Scamutzi

– proiezione del corto (23 min) DANTE SULLA BOCCA DI TUTTI

– proiezione del corto A OCCHI CHIUSI, girato in un’area verde di Colli Aniene, presenti le due attrici protagoniste Milena Vukotic e Valentina Perrella.

La presenza dell’attrice Milena Vukotic caratterizza la straordinarietà dell’evento per tutto il nostro territorio. Ricordiamo che Milena Vukotic, oltre a calcare i palcoscenici dei più grandi teatri italiani, è stata protagonista di ben 95 film diretti da grandissimi registi come Mario Monicelli, Ettore Scola, Lina Wertmüller, Dino Risi, Steno, Carlo Lizzani, Federico Fellini, Carlo Verdone, Luis Buñuel, Bernardo Bertolucci, Sergio Martino, Andrej Tarkovskij, Nagisa Oshima, Walerian Borowczyk, Franco Zeffirelli e Ferzan Özpetek. È conosciutissima dal pubblico per il ruolo di Pina Fantozzi nella saga Fantozzi di Paolo Villaggio. È stata inoltre vincitrice di un Nastro d’argento e più volte candidata al David di Donatello.

A OCCHI CHIUSI – Il cortometraggio scritto dal regista Alessandro Perrella ha visto come protagoniste le attrici Milena Vukotic e Valentina Perrella. Le due donne si confrontano in un delicatissimo dialogo che parte dal ricordo di un episodio che ha lasciato il segno nella giovane e culminerà con un nuovo insegnamento. Il tema è quello della sospensione del giudizio e dell’imparzialità che un bravo docente adotta nei confronti dei suoi alunni. Nel sottotesto la tematica dello scambio intergenerazionale. Il cortometraggio ha fini didattico-divulgativi. Sarà presentato al Ministero dell’Istruzione per proporre delle proiezioni per il giovane pubblico all’interno delle scuole italiane.

DANTE SULLA BOCCA DI TUTTI – è un cortometraggio di 23 minuti realizzato con una commistione particolare di arti visive: «Alla base ci sono i canti dipinti della pittrice Anna Bartolini – anticipa il regista Alessandro Perrella – dopodiché, con tecniche modernissime, l’ultima tecnologia usata anche dalla Disney, il racconto ha preso forma con i movimenti e gli effetti speciali. La scelta dei canti è stata interessante perché ha evidenziato particolari temi e personaggi: gli ignavi, l’amore, la lealtà, penso a Farinata e Dante, avversari ma leali: non è poco. Poi Ulisse, in un momento dove ci sono degli Ulisse moderni come Elon Musk o Jeff Bezos che stanno cercando di portarci sulla luna e poi su Marte. E il conte Ugolino: la bestialità della politica di oggi. »

Un appuntamento da non perdere che consentirà al pubblico di approcciarsi all’opera dantesca a partire da un punto di vista nuovo, che attualizza i contenuti e ne evidenzia la visionarietà.

Ricordiamo che per partecipare all’evento occorre rispettare ogni norma di sicurezza (mascherina, distanziamento, Green Pass, misurazione della temperatura, registrazione, etc). Per questa prima serata l’accesso è esclusivamente ad invito ma sarà ripetuto prima delle festività natalizie per consentire agli appassionati di partecipare.