A Ostia “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita”
Lo sport incontra la cultura del dono il 20 novembre con la seconda edizione al Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II
Il 20 novembre 2026 la seconda edizione di “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita” al Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II di Ostia. Studenti, esperti e associazioni a confronto su benessere, solidarietà e donazione di organi
Promuovere la cultura della donazione attraverso lo sport, coinvolgendo i giovani in un percorso di informazione e consapevolezza. È l’obiettivo della seconda edizione di “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita”, l’iniziativa ideata e organizzata da Terenzi Sport Eventi, in collaborazione con il Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II di Ostia, in programma venerdì 20 novembre nella sede dell’istituto, nel Municipio X di Roma.
L’appuntamento si aprirà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Ottavio Di Paolo, del Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II e Claudio Terenzi, general manager di Terenzi Sport Eventi.
A seguire, il confronto sui temi della donazione e del trapianto di organi, dello sport come percorso di riabilitazione e del ruolo degli eventi sportivi nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi vedrà gli interventi di Mariano Feccia, direttore del Centro Regionale Trapianti del Lazio, Bruno Galimberti, di ANED Sport, Claudio Graziani, Simone Narducci e Arduino Giorgi, atleti della squadra nazionale trapiantati ANED APS, Federico Salsano, project manager del Gran Premio della Liberazione e Barbara Vacca, Charity Program di Run Rome the Marathon.
Al centro dell’appuntamento, il workshop “Lo sport come motore di vita”, ospitato nella Sala Teatro della scuola: una mattinata di confronto tra mondo sportivo, sanitario e associativo per approfondire il valore educativo e sociale dell’attività fisica e sensibilizzare sul tema della donazione e del trapianto di organi. L’incontro coinvolgerà gli studenti del liceo, gli insegnanti e il personale scolastico e sarà aperto a operatori sportivi e associazioni del territorio.
Il programma si articolerà in cinque sessioni tematiche, richiamando simbolicamente i cinque cerchi olimpici. Si parlerà di sport e benessere psicofisico, agonismo e professioni legate all’organizzazione degli eventi, impegno sociale, attività fisica nella riabilitazione post-operatoria, donazione e trapianto. Gli interventi di relatori specializzati saranno affiancati da momenti di dialogo con il pubblico.
L’iniziativa offrirà così agli studenti un’occasione per guardare allo sport da prospettive diverse: non soltanto pratica e competizione, ma anche partecipazione, solidarietà e possibile percorso professionale. Il tema della donazione sarà affrontato attraverso l’informazione e il confronto, per favorire scelte consapevoli.
Con questa seconda edizione, “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita” rinnova il proprio obiettivo: mettere in relazione scuola, sport e mondo della donazione, promuovendo stili di vita attivi e una maggiore attenzione alla salute e alla solidarietà.
L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura.
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