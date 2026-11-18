Il 20 novembre 2026 la seconda edizione di “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita” al Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II di Ostia. Studenti, esperti e associazioni a confronto su benessere, solidarietà e donazione di organi

Promuovere la cultura della donazione attraverso lo sport, coinvolgendo i giovani in un percorso di informazione e consapevolezza. È l’obiettivo della seconda edizione di “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita”, l’iniziativa ideata e organizzata da Terenzi Sport Eventi, in collaborazione con il Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II di Ostia, in programma venerdì 20 novembre nella sede dell’istituto, nel Municipio X di Roma.

L’appuntamento si aprirà alle ore 10:00 con i saluti istituzionali di Svetlana Celli, presidente dell’Assemblea Capitolina, Ottavio Di Paolo, del Complesso Scolastico Internazionale Giovanni Paolo II e Claudio Terenzi, general manager di Terenzi Sport Eventi.

A seguire, il confronto sui temi della donazione e del trapianto di organi, dello sport come percorso di riabilitazione e del ruolo degli eventi sportivi nella sensibilizzazione e nella raccolta fondi vedrà gli interventi di Mariano Feccia, direttore del Centro Regionale Trapianti del Lazio, Bruno Galimberti, di ANED Sport, Claudio Graziani, Simone Narducci e Arduino Giorgi, atleti della squadra nazionale trapiantati ANED APS, Federico Salsano, project manager del Gran Premio della Liberazione e Barbara Vacca, Charity Program di Run Rome the Marathon.

Al centro dell’appuntamento, il workshop “Lo sport come motore di vita”, ospitato nella Sala Teatro della scuola: una mattinata di confronto tra mondo sportivo, sanitario e associativo per approfondire il valore educativo e sociale dell’attività fisica e sensibilizzare sul tema della donazione e del trapianto di organi. L’incontro coinvolgerà gli studenti del liceo, gli insegnanti e il personale scolastico e sarà aperto a operatori sportivi e associazioni del territorio.

Il programma si articolerà in cinque sessioni tematiche, richiamando simbolicamente i cinque cerchi olimpici. Si parlerà di sport e benessere psicofisico, agonismo e professioni legate all’organizzazione degli eventi, impegno sociale, attività fisica nella riabilitazione post-operatoria, donazione e trapianto. Gli interventi di relatori specializzati saranno affiancati da momenti di dialogo con il pubblico.

L’iniziativa offrirà così agli studenti un’occasione per guardare allo sport da prospettive diverse: non soltanto pratica e competizione, ma anche partecipazione, solidarietà e possibile percorso professionale. Il tema della donazione sarà affrontato attraverso l’informazione e il confronto, per favorire scelte consapevoli.

Con questa seconda edizione, “Sport e Donazione – Pedaliamo per la Vita” rinnova il proprio obiettivo: mettere in relazione scuola, sport e mondo della donazione, promuovendo stili di vita attivi e una maggiore attenzione alla salute e alla solidarietà.

L’iniziativa è realizzata con il contributo di Roma Capitale e Zètema Progetto Cultura.

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