La produzione culturale letta non più soltanto come tutela del patrimonio storico, ma come filiera industriale ad alto tasso di innovazione, occupazione e competitività territoriale. Si è aperta oggi a Palazzo Barberini la terza edizione del Festival Economia della Cultura della Regione Lazio, appuntamento di due giorni tra istituzioni, imprese e mondo creativo.

La sessione inaugurale, «Cultura e sviluppo economico», ha coinvolto il sottosegretario alla Cultura Cannella, la vicepresidente della Regione Roberta Angelilli, l’assessora alla Cultura Simona Renata Baldassarre, il direttore generale Creatività Contemporanea del Mic Costantino D’Orazio, il presidente del distretto Economia della Cultura Simone Bozzato e il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.

Citando il rapporto «Io Sono Cultura 2026» (Fondazione Symbola, Unioncamere, Centro Studi Tagliacarne e Deloitte), Angelilli ha sottolineato che il Lazio è la prima regione italiana per peso del settore sull’economia locale, con 17,7 miliardi di euro di valore aggiunto (l’8,1% del totale) e oltre 215mila occupati: «La cultura è una componente strategica della nostra politica di sviluppo, capace di attrarre investimenti e generare ricadute sull’intero sistema economico. È importante investire nella Rigenerazione Urbana attraverso concorsi internazionali di Architettura, attraendo investimenti per rendere le aree periferiche nuove centralità di arte contemporanea».

Dall’industria dell’audiovisivo ai grandi parchi archeologici: la sinergia tra pubblico e privati

Il sottosegretario alla Cultura Cannella ha insistito sulla necessità di convertire il patrimonio italiano in «occasioni concrete di lavoro, innovazione e sviluppo, valorizzando le professionalità, sostenendo le imprese creative e rafforzando la collaborazione tra pubblico e privato», mentre l’assessora Baldassarre ha ricordato gli stanziamenti regionali per il recupero degli spazi culturali e lo spettacolo dal vivo.

La seconda sessione matuttina sull’«Economia dell’industria del cinema e dell’audiovisivo» ha messo a confronto l’ad di Cinecittà Manuela Cacciamani, la presidente di Apa Chiara Sbarigia, il presidente di Anica Alessandro Usai e l’ad della Fondazione Roma Lazio Film Commission Lorenza Lei, confermando il ruolo trainante del comparto sostenuto dai bandi regionali per produzione e promozione (oltre 20 milioni annui indicati nel dibattito, oltre 30 milioni l’anno sottolineati da Lei, secondo cui l’obiettivo è «far nascere storie che raccontano i territori, portarle nel mondo e fare in modo che ogni set lasci lavoro e valore dove si gira»).

Nel pomeriggio la terza sessione su «Gestire i beni culturali: strategie e casi di successo» — con Simone Quilici (Parco Archeologico del Colosseo), Thomas Clement Salomon (Gallerie Nazionali Barberini e Corsini), Luana Toniolo (Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia), Fabio Tagliaferri (presidente Ales) ed Elisabetta Scungio (direttrice regionale Musei del Lazio) — ha portato Angelilli a rilanciare a fine giornata la «Creazione del Distretto Economia della Cultura, in grado di sintetizzare progetti e risorse pubbliche e private».

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