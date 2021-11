A piazzale Loriedo murales da 10 mila euro

Probabilmente i cittadini di Colli Aniene avevano altre aspirazioni per il parco di piazzale Loriedo e tutto si aspettavano meno che fossero stanziati fondi per la realizzazione di un murales. A qualsiasi persona avessero chiesto come impiegare quasi 10.000 euro su questo parco, avrebbe suggerito qualcosa di diverso, qualcosa che avrebbe riportato questo giardino ai livelli di qualche anno fa quando era un fiore all’occhiello del quartiere. Non saremo certamente noi, che ci siamo sempre schierati per la cultura, a dire no ad un’opera di Street Art ma deve essere inserita in un progetto complessivo di riqualificazione del parco.

Comunque, per ora, fermiamoci alla notizia ossia che con la Determinazione Dirigenziale Repertorio CE/1239 del 27/07/2021 è stato approvato l’Avviso pubblico di manifestazione di interesse e contestuale acquisizione di proposte creative per la realizzazione di opere di street art nella forma di murales da realizzarsi presso il parco situato in piazzale Loriedo e con la successiva D.D. CE/1613 del 21/10/2021: Determina a contrarre, impegno fondi per € 9.782,22 di cui € 8.018,22 imponibile netto ed € 1.764,00 IVA al 22% e affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, derogato dall’art. 51 comma 1 lett. a) punto 2.1 d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108 all’Associazione Culturale “MURo” del servizio denominato “realizzazione di opere di street art nella forma di murales presso il parco di piazzale Loriedo” – SMARTCIGn. Z3F33581F5 – periodo dal giorno 01.11.2021 fino al 31.12.2021.