A Pietralata il 19 giugno per una giornata di sport e inclusione dedicata ai giovani

Il 19 giugno presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini a Pietralata, in via dell’Acqua Marcia n.51, si terrà l’evento Football for Unity, durante il quale circa cento ragazze e ragazzi dagli 11 ai 25 anni, giovani appartenenti alla comunità italiana e a quelle straniere, scenderanno insieme in campo per un torneo di Football3, un modo di giocare a calcio che prevede squadre miste per età e genere e regole stabilite di volta in volta, di comune accordo tra gli avversari.

Il Football3 combina fair play, uguaglianza e gioco di squadra con confronto e riflessione, al fine di attivare processi di inclusione, crescita personale e sviluppo delle relazioni tra i più giovani. L’obiettivo è che tali processi, attivati attraverso il gioco, vengano poi traslati nel quotidiano.

La data del 19 giugno è stata scelta, in collaborazione con UNHCR, per aprire simbolicamente le celebrazioni per la Giornata Mondiale del Rifugiato che ricorre il giorno successivo, 20 giugno.

Un pomeriggio all’insegna di sport e inclusione, ma anche musica e intrattenimento.

L’evento, che sarà aperto al pubblico a partire dalle ore 16.30, si tiene nell’ambito del progetto Football For Unity, promosso da Uefa Foundation for Children e co-finanziato dalla Commissione Europea; incentrato sull’importanza dell’inclusione di ragazze e ragazzi provenienti da Paesi Terzi nelle comunità locali di accoglienza e sul processo di consapevolezza e crescita individuale di cui il calcio può e deve essere veicolo.

“Per Liberi Nantes, partner italiano del progetto, il lavoro svolto con Football For Unity va in continuità con un bagaglio di ormai 13 anni di sport inclusivo – dice Alberto Urbinati, il presidente della Liberi Nantes – riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Proprio nelle ultime settimane stiamo ricevendo riconoscimenti importantissimi anche a livello istituzionale, in particolare da parte del presidente della Camera Roberto Fico, in visita al campo XXV Aprile il 27 maggio, e dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ha ricevuto una delegazione della Liberi Nantes al Quirinale lo scorso 11 Giugno in concomitanza con l’apertura dei Campionati di Calcio europei a Roma.”

Per info su Football for Unity e sull’associazione e per scaricare le foto di progetto: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BQCr-hgh5dgvz1msBB7s9GotGbC5E9S8