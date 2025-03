A pochi passi dalla Fontana di Trevi, la casa di Pertini apre le sue porte come museo

A pochi passi dalla leggendaria Fontana di Trevi, tra le meraviglie della Roma più iconica, nasce un progetto che renderà immortale la memoria di uno dei presidenti più amati della storia italiana.

L’appartamento che per anni è stato la dimora di Sandro Pertini e della sua moglie Carla Valtolina, a partire dal prossimo mese di giugno, diventerà un museo aperto al pubblico.

Un luogo carico di significato storico e simbolico che racconterà la vita del “presidente partigiano”, un uomo che ha saputo conquistare il cuore degli italiani con la sua semplicità e il suo impegno civile.

Si trova al civico 86 di Piazza di Trevi, nell’ultimo piano di un palazzo con una vista mozzafiato sulla Fontana, e proprio qui, per gli ultimi anni della sua vita, Sandro Pertini ha scelto di vivere lontano dal fasto e dalle formalità del Quirinale.

Un presidente che, al contrario dei suoi successori, preferiva una vita più semplice, più vicina alla gente, pur conservando una dignità senza pari.

Qui, con Carla, ha vissuto i suoi ultimi giorni, fino alla sua morte nel 1990, e da allora l’appartamento è rimasto chiuso, un luogo silenzioso dove riposavano i ricordi di una delle figure più influenti e amate della storia recente.

Il progetto di trasformare questa casa in museo risale al marzo del 2022, quando il Consiglio Comunale di Roma ha approvato con un voto unanime l’idea di dare una nuova vita a questo spazio, rendendolo accessibile a tutti coloro che desiderano ripercorrere la storia di Pertini e della sua famiglia. A distanza di due anni, finalmente, il sogno si sta realizzando.

Dopo aver ottenuto la concessione dell’appartamento dal Comune di Roma, gli Stati Generali del Patrimonio Italiano, l’ente del terzo settore che si sta occupando del progetto, hanno dato il via ai lavori di recupero.

“Casa Pertini Valtolina”, così chiamata in omaggio alla moglie del presidente, diventerà la prima residenza privata di un capo dello Stato ad essere aperta al pubblico. Un’iniziativa che intende celebrare la memoria di Pertini e, al contempo, trasformare il luogo in un pezzo della storia italiana fruibile per le generazioni future.

“Questo luogo non è solo un appartamento, ma un simbolo di un’epoca e di una figura che ha segnato la vita del nostro Paese”, ha affermato Antonella Melito (PD), consigliera che ha promosso l’iniziativa.

E in effetti, i lavori di recupero sono pensati non solo per preservare l’aspetto architettonico della casa, ma per raccontare la storia di Pertini attraverso oggetti, cimeli e ricordi.

Tra le stanze che i visitatori potranno esplorare, ci saranno il salotto, la sala da pranzo, la biblioteca-studio e la camera da letto, ambienti nei quali il presidente e la sua moglie hanno vissuto quotidianamente, lontano dagli occhi della politica, ma sempre in sintonia con il popolo.

“Casa Pertini Voltolina” non sarà solo un museo, ma anche una tappa fondamentale per chi vorrà conoscere meglio il percorso e la vita di uno degli uomini che hanno incarnato i valori della Resistenza e della democrazia.

L’appartamento, infatti, diventerà anche la sede delle “Città Presidenziali”, un percorso che collegherà i luoghi più significativi legati ai presidenti della Repubblica italiana, dalle loro origini alle residenze che hanno segnato la loro carriera politica.

“Ogni angolo di questa casa racconta una storia di lotta, passione e amore per l’Italia”, ha aggiunto Ivan Drogo Inglese, presidente degli Stati Generali del Patrimonio Italiano, sottolineando l’importanza di un progetto che permette di preservare e valorizzare la memoria storica.

Il percorso di visita, che promette di essere un viaggio nel cuore della storia repubblicana, si arricchirà di documenti, fotografie, lettere e oggetti che hanno appartenenuto a Pertini e alla sua famiglia, offrendo ai visitatori un’esperienza unica.

“Non solo una visita, ma una vera e propria immersione nella vita di un uomo che ha saputo incarnare il significato di valori come la libertà e la giustizia”, ha concluso Melito, visibilmente emozionata.

Questo luogo, che custodisce un pezzetto di storia italiana, sarà una tappa imperdibile per chiunque desideri riscoprire l’eredità di uno dei presidenti più amati e più autentici della nostra Repubblica.

