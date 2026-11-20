La Centrale è il nuovo progetto ideato da Zip Zone APS per il quartiere Quartaccio, nel Municipio XIV di Roma, grazie al sostegno dell’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale.

La proposta, che si svilupperà nei mesi di novembre e dicembre, è quella di dare vita a un’officina civica per l’immaginazione pubblica: un presidio culturale di prossimità per valorizzare le risorse del quartiere e invitare gli abitanti a vivere attivamente il proprio territorio.

La cultura, dunque, come vera e propria infrastruttura pubblica capace di utilizzare il teatro di comunità, la letteratura, l’audiovisivo e le arti nello spazio collettivo per stimolare partecipazione e comunità.

La volontà di sperimentare un nuovo modello di presidio culturale permanente nelle periferie nasce dalla presenza costante di Zip Zone APS sul territorio di Quartaccio: dal 2022 l’associazione ha sviluppato un’attività stabile nel quartiere, un percorso continuativo di teatro di comunità, ricerca artistica e lavoro culturale insieme ad abitanti, scuole, associazioni e Municipio.

Da novembre a dicembre 2026 il progetto La Centrale si svilupperà attraverso tre percorsi integrati: il Teatro di prossimità a cura dell’attrice e insegnante Giulia Giordano, un percorso di presenza e ascolto sul territorio, che coinvolgerà gli abitanti nella raccolta di storie, memorie e desideri, dando vita a processi di co-creazione artistica e momenti di restituzione pubblica; le Officine di quartiere con la partecipazione, tra gli altri, della cantautrice e poetessa Giulia Anania, che proporrà “Radiopoetica” un laboratorio per imparare a leggere poesia, a registrarla sia in lingua, in dialetto e nelle lingue degli abitanti di altre comunità (il laboratorio è davvero aperto a tutti) e “attacco poetico” in cui per le strade del quartiere muniti di una selezione di poesie dal mondo le persone verranno invitate a leggere una poesia.

Qualcuno magari avrà vergogna, altri invece si sentiranno troppo coinvolti, ma di certo di fronte alla poesia le reazioni stesse ne genereranno altra. Perché “è posando il libro che ho scoperto quanto in te c’è da leggere.”; un Documentario di comunità, che vedrà protagonisti gli abitanti di Quartaccio, con la regia di Cabiria Lizzi, scritto da Cabiria Lizzi e Tommaso di Polidoro, organizzazione generale Tania Innamorati, ⁠direttore di produzione Matteo Caribotti, suono di Camilla Baldan Bembo.

Un percorso di storytelling audiovisivo e autoracconto partecipato che nasce da un’idea di Manolo Capidimonte e Zip Zone, per raccogliere testimonianze, memorie, esperienze e visioni del quartiere, trasformandole in un documentario corale realizzato insieme ai suoi abitanti.

La Centrale parte da un’idea semplice ma ambiziosa: ogni quartiere ha bisogno, accanto alle infrastrutture materiali, di infrastrutture dell’immaginazione. Luoghi e pratiche capaci di trasformare le storie individuali in patrimonio collettivo e la cultura in uno strumento concreto di cittadinanza attiva e rigenerazione urbana.

L’obiettivo è quello di sperimentare, in questi due mesi a Quartaccio, un modello replicabile in altri quartieri di Roma, dimostrando che le periferie non sono soltanto luoghi in cui portare cultura, ma territori capaci di produrla.

Tutte le attività sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.

Per info: 3474528761 – [email protected]

https://liveinquartaccioroma.it/ -www.zipzone.it

FB www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

IG www.instagram.com/zipzoneroma/

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