A Roma domenica 25 agosto sarà bollino rosso

Tornano a salire le temperature nella Capitale. Venerdì 23 e sabato 24 previsto il livello 2 (bollino arancione) mentre domenica 25 agosto 2024 sarà bollino rosso.

In vigore l’Ordinanza del Sindaco n. 83, avente come oggetto “Disposizioni di emergenza in caso di condizioni metereologiche denominate Ondate di Calore, nel periodo estivo 2024“.

Con il livello 3 si intendono temperature elevate che persistono per più giorni consecutivi e indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui soggetti a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute. Tutte le strutture di Roma Capitale hanno attivato i sistemi di allerta, in primo luogo la Protezione civile e il Dipartimento Politiche Sociali.

Come sempre, la Protezione Civile capitolina invita cittadine, cittadini e turisti a scaricare l’OPUSCOLO informativo con i comportamenti da adottare in caso di temperature elevate: troverete indicate quali azioni evitare e cosa fare. Invita inoltre a scaricare l‘APP WAIDY WOW creata da Acea per segnalare le fonti di acqua a disposizione in città.

In merito al rischio roghi nel periodo estivo, ricordiamo la campagna anti incendio boschivo, a cura della stessa Protezione Civile.

Si ricorda che per ogni richiesta di chiarimenti, informazioni e/o interventi, è possibile contattare la Sala Coordinamento Intervento Operativo (SCIO), attiva H24, al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200

