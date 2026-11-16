A Roma il Natale arriva il 7 dicembre: 60 voci accendono la città

Protagonisti della serata saranno gli oltre 60 artisti del Castagnole Community Choir, realtà musicale capace di coniugare la forza della tradizione gospel e spiritual con sonorità contemporanee, dando vita a un’esperienza coinvolgente e carica di energia. Una community viva e partecipata che fa del canto un potente strumento di incontro, spiritualità e gioia collettiva.

Ospite speciale dell’evento sarà Fabrizio Bosso, tra i più autorevoli ambasciatori del jazz italiano nel mondo. La sua tromba dialogherà con il coro in una produzione originale diretta da Alberto Marsico e Daria Moscatelli, creando un intreccio inedito tra improvvisazione jazz e potenza gospel. Per la data romana sono stati realizzati arrangiamenti esclusivi che renderanno la serata un appuntamento unico nel suo genere.

La cornice dell’evento sarà il TH Roma Carpegna Palace, storica dimora immersa nel verde del parco di Villa Carpegna, a pochi passi dal Vaticano. Un luogo dove il fascino dell’architettura rinascimentale incontra l’eleganza dell’ospitalità internazionale, offrendo un contesto ideale per una serata all’insegna della musica e della bellezza.

A Gospel Night in Rome anticipa di un giorno l’accensione del Natale romano, portando tra le strade della Capitale l’energia contagiosa del gospel attraverso alcune sorprendenti incursioni musicali che coinvolgeranno cittadini e visitatori. Un modo originale e coinvolgente per annunciare l’arrivo delle feste e diffondere in città lo spirito di una comunità che fa della musica il proprio linguaggio universale.

Al termine del concerto, un numero limitatissimo di ospiti potrà partecipare a un light dinner dopoteatro, un’esperienza esclusiva accessibile esclusivamente su prenotazione.

A Gospel Night in Rome non è soltanto un concerto: è l’inizio del Natale romano. Una serata che unisce eccellenza artistica, spirito di comunità e la magia di una città pronta a illuminarsi.

Informazioni evento

A Gospel Night in Rome feat. Fabrizio Bosso

Lunedì 7 dicembre 2026 | ore 19.30

TH Roma Carpegna Palace Hotel Via Aurelia 481, Roma

Prenotazioni

Biglietti disponibili su Eventbrite:

https://www.eventbrite.it/e/a- gospel-night-in-rome-feat- fabrizio-bosso-tickets- 2003396131760