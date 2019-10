A Roma la prima Serra Marziana a grandezza naturale

Benvenuti nel secolo marziano”, è la riflessione che l’allestimento di BioPic di una vera Serra Marziana, all’interno della MAker Faire 2019 European Edition, intende attivare, su temi che vanno dalla immaginazione del paesaggio agricolo marziano alla colonizzazione e alla ‘terraformazione’ di Marte (la sua trasformazione fisica e biologica in un ambiente adatto alla vita terrena), dall’uso dei biomateriali ed alla necessità di introiettare lo spirito maker, perché ogni giorno su Marte, una larga parte di oggetti di uso comune avrà bisogno di essere costruita e realizzata in loco, con le risorse disponibili.

In mostra: un ambiente controllato a LED per la produzione alimentare in ‘Smart Farming’ che mette in discussione l’ambigua relazione tra tecnica e natura. “Farming Mars’ offre una nuova visione della possibilità della vita umana sul pianeta rosso grazie all’utilizzo di serre a Led con e culture idroponiche.

“La lampada a led sostituisce il sole, come fosse uno stimolatore di fotosintesi, emettendo le stesse frequenze della luce del Mediterraneo” spiega Renato Reggiani, fondatore di BioPic”. Farming Mars, muove dalla premessa che un’altra fase precede la presenza umana sul pianeta rosso.

Prima che un intervento di qualsiasi tipo possa essere progettato su un altro pianeta, quel pianeta deve essere rappresentato come una seconda, altra terra, su quella che conosciamo. È qui che inizia la Terraformazione.

Nella BioPic MARS FARM, anche Maker su Marte, un allestimento con simulazione di terreno marziano e concept di serra marziana: serra idroponica BioPic spaziale dal look&feel molto realistico che simula persino le rocce spaziali grazie a rocce vulcaniche!

Una tecnologia lodata anche dal Guru dell’Economia Circolare e della Blue Economy Gunter Pauli, che ne ha tessuto le lodi nel suo intervento organizzata Grazie alla Summer school del Future Food Institute Tokyo dedicata a come fermare i cambiamenti climatici.

Le piante sono creature di luce, grazie alle nostre speciali Lampade LED possiamo avere super piante e super food alla portata di tutti anche sulla terra e con la massima libertà.

Vivere senza piante è come vivere senza amici, si può fare, ma ne vale la pena?