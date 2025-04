A Roma suona l’IT-Alert: cittadini spaventati. Cosa è successo

È stato un suono unico, un sibilo che ha attraversato il Grande Raccordo Anulare e risuonato tra le strade di Roma, interrompendo il ritmo quotidiano della Capitale.

Alle 13:11 in punto, i telefoni cellulari di romani e turisti hanno squillato all’unisono, un messaggio urgente proveniente direttamente dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha colto tutti di sorpresa.

“Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile.” Questo il contenuto dell’It-Alert che ha rimbalzato su schermi di ogni tipo, un messaggio scritto in italiano, inglese, francese e spagnolo, per informare tutti, fedeli e non, dell’orario in cui sarebbero stati vietati gli accessi alla Basilica di San Pietro.

Sembra strano, forse inquietante, ricevere un allarme come questo, solitamente utilizzato in caso di emergenze ben più gravi: incidenti nucleari, disastri industriali, catastrofi naturali. Eppure, oggi, questo sistema di allerta è stato utilizzato per un motivo che ha segnato la storia della Capitale: l’ultimo omaggio a Papa Francesco.

La Protezione Civile ha scelto questo strumento per aggiornare i romani, i turisti e i fedeli in visita sullo stato delle cerimonie funebri, che a partire dalle 17:00, l’accesso alla Basilica di San Pietro sarebbe stato interdetto.

Chi già all’interno, avrà tempo fino alle 19:00 per rendere omaggio a Bergoglio. Oggi alle 20:00, infatti, è previsto il rito di chiusura della bara.

