A Sambuci: “Non tiscordar di me – Mazzapenga e la farfalla”

«A 80 anni dalla morte è possibile che un’anima in pena torni a bussare alle nostre porte per essere riconosciuta e accolta? E’ possibile che una donna analfabeta e misera come Mazzapenga, all’anagrafe Francesca Colarossi, nata a Sambuci nel 1888 e uccisa dai nazisti il 6 giugno 1944, sia quella nobile anima, tornata per lasciarci il messaggio di una nuova visione del mondo in cui sia l’amore a smuovere gli individui, anziché la guerra?…»

Con il patrocinio del Comune di Sambuci e dell’Assessorato alle Politiche Culturali Sabato 12 aprile alle ore 16 presso Piazza di Corte si terrà l’evento “NON TI SCORDAR DI ME – MAZZAPENGA E LA FARFALLA” con la presentazione del libro di Alga Fratini Mazzapenga e la farfalla. Storia di Sambuci e dell’occupazione tedesca a Roma e in Val d’Aniene, di Alga Fratini, Roma, Edizioni Cofine, 2025.

Oltre all’Autrice, intervengono: il Sindaco Dario Ronchetti, Marco Brocchieri, Dario Mariani e l’editore Vincenzo Luciani.

Il libro è un lavoro straordinario, emozionale, di memoria, storia, letteratura che contribuirà a far comprendere quei valori, che come l’autrice sottolinea nella prefazione, «servono oggi più che mai per discriminare e capire se siamo ancora in grado di percepirli, se sono ancora validi per noi, se possono aiutarci a conoscere chi siamo davvero, da dove veniamo, che cosa facciamo e perché lo facciamo, perché siamo noi l’Albero della Vita e senza radici si muore»

L’Autrice

Alga Fratini, nata a Roma nel 1955 e residente in Sambuci, ha conseguito una Laurea in Storia del- l’Arte e una seconda Laurea in Psicologia, con approfondimento in strategie d’apprendimento e test diagnostici. Vincitrice di concorso a cattedra, ha insegnato per trent’anni tra Roma e provincia.

Ha pubblicato testi per l’ex Provveditorato di Roma e per l’ANP di Roma, saggi brevi e articoli per riviste specialistiche di didattica, psicologia, attualità, racconti per Historica Edizioni e per Ensemble Edizioni. È ceramista, arredatrice d’interni per diletto e studiosa di scienze occulte.

Qui maggiori info sul libro di Alga Fratini

