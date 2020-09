A settembre 7 iniziative congiunte di Ama con Retake Roma per la pulizia e il decoro della capitale

Prosegue la collaborazione tra AMA e Retake Roma, in virtù del protocollo d’intesa recentemente rinnovato per altri 2 anni tra la Municipalizzata Capitolina per l’Ambiente e l’associazione civica che si spende per il decoro e la bellezza della Capitale. Dopo i 2 eventi di riqualificazione che si sono svolti nello scorso weekend nel Municipio X, da domani a fine settembre sono previste altre 7 iniziative.

Sabato 19, i retakers si prenderanno cura del Parco degli Acquedotti (Municipio VII). A fine intervento è previsto un evento per festeggiare i dieci anni di vita dell’associazione.

Domenica 20 sono programmati 2 interventi in contemporanea: uno in via Solario (Municipio VIII) e l’altro in piazza Castel di Guido (Municipio XIII), mentre mercoledì 23 sarà la volta di largo Monreale (Municipio VI).

Infine sabato 26 si svolgeranno 3 interventi in contemporanea in piazza Primoli (Municipio III), viale Gaetano Arturo Crocco (Municipio XI) e via della Stazione del Lido (Municipio X).

È prevista complessivamente la partecipazione di oltre 200 volontari.

In tutti gli eventi, AMA darà il proprio supporto fornendo le attrezzature e occupandosi della rimozione, trasporto e avvio a trattamento dei rifiuti raccolti,.

“Prosegue l’impegno di AMA al fianco dei volontari di Retake Roma – dichiara Stefano Zaghis, amministratore unico di AMA S.p.A. – continueremo a sostenere questa associazione con grande slancio e convinzione, supportando un programma mensile di attività congiunte nei territori per lanciare un forte messaggio civico e dare l’esempio fattivo che tutti insieme possiamo rendere Roma più bella e pulita”.

Lo comunica AMA S.p.A. in una nota.