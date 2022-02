A Tor Tre Teste orienteering con l’Orsa Maggiore’

Sabato 12 Febbraio 2022 si è tenuto nel Parco di Tor Tre Teste il primo di una serie di 10 appuntamenti di Orienteering nei parchi di Roma, organizzati dall’A.S.D. Orsa Maggiore con il contributo della Delegazione Lazio della Federazione Italiana Sport Orientamento. Una magnifica giornata quasi primaverile in uno tra i più bei parchi della periferia romana, una manciata di lanterne sparse tra parco e città, tre percorsi per tutti i gusti e cartina di qualità: una formula divertente per passare un sabato attivo e stimolante con l’Orienteering.

Hanno partecipato all’evento una trentina di persone circa, con una maggioranza di orientisti abituali ma anche alcuni neofiti che si sono cimentati con mappa e bussola, grazie al supporto dei tecnici dell’A.S.D. Orsa Maggiore che hanno potuto dare le primissime indicazioni a chi non conosceva l’Orienteering oppure era alla prima esperienza con la mappa e la punzonatura elettronica, il sistema ufficiale per il rilevamento dei passaggi dei concorrenti ad ognuna delle ‘lanterne’ previste dal proprio percorso.

Tra coloro che hanno preso parte all’appuntamento, Francesca insegna Educazione Fisica nell’Istituto Comprensivo Olcese, che ha sede nel quartiere: “Mi sono avvicinata all’Orienteering per proporre ai miei studenti un’attività sportiva e didattica stimolante. L’interesse verso questa disciplina mi ha portata a provarla durante il periodo estivo con la mia famiglia a Monte Livata e sabato sono finalmente venuta a fare una prova ufficiale nel Parco di Tor Tre Teste: è un modo nuovo e stimolante per vivere appieno i nostri spazi verdi.”

L’Orienteering è una disciplina sportiva e ricreativa di lunga tradizione nel Nord Europa ma ormai anche in Italia, che coinvolge i partecipanti alla ricerca delle cosiddette ‘lanterne’ (segnalatori di percorso) sparse sul territorio e riportate su una mappa topografica, appositamente realizzata per questo sport, con il solo aiuto della bussola e delle proprie capacità di orientamento.

Viene chiamato “lo sport dei boschi”, è immersione e interazione con l’ambiente circostante, e con l’attuale richiesta di attività all’aperto coinvolgenti e salutari rappresenta il connubio perfetto tra l’impegno fisico e mentale.

L’A.S.D. Orsa Maggiore è attiva in questa disciplina ormai da quasi 30 anni e ha cominciato a portare l’Orienteering a Tor Tre Teste già nel 2009 con la realizzazione della mappa a norma internazionale: organizzerà di nuovo nel quartiere un campionato regionale nel prossimo novembre

Il prossimo appuntamento del circuito 'i Sabati dell'Orsa' è fissato a sabato 19 febbraio, nel parco di Villa Pamphilj (ingresso via della Nocetta, dalle 10.30 alle 11.30), per poi tornare a marzo dopo una breve sosta: sabato 5 a Villa Borghese e sabato 26 alla Caffarella. Tutte le info sull'iniziativa alla pagina www.asdorsamaggiore.it/sabati- orsa/