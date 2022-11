A Vasco Rossi la Lupa d’oro in Campidoglio

Il sindaco Roberto Gualtieri ha insignito Vasco Rossi della Lupa d’Oro, prestigiosa onorificenza che Roma Capitale conferisce a personaggi illustri e artisti particolarmente meritevoli. L’anno scorso era toccato ai Maneskin. L’arrivo di Rossi sul Campidoglio è stato preceduto dall’attesa di un folto manipolo di fan che scandivano il nome del cantautore emiliano.

Prima della cerimonia, duetto a sorpresa tra il sindaco Gualtieri e Vasco: il primo cittadino ha accolto Rossi nel suo studio, ha imbracciato la chitarra e insieme hanno eseguito Albachiara. Ricevuta dalle mani del Sindaco la statuetta, Rossi si è detto “orgoglioso, lusingato e fiero di ricevere un riconoscimento così importante”. “Roma caput mundi”, ha aggiunto il cantautore, “è la città più importante del mondo, sono contento dell’affetto che mi avete mostrato”.

“Siamo molto orgogliosi di consegnare la Lupa d’Oro a Vasco che ha dato tantissimo alla cultura, all’arte, alla musica italiana e tantissimo a questa citta con concerti straordinari, un’offerta e un amore da sempre ricambiati”, ha detto il sindaco Gualtieri durante la cerimonia. “Oggi ti rendiamo omaggio in segno d’affetto e amicizia”, ha soggiunto rivolgendosi all’artista. “Roma è la tua città e ti vuole bene. Benvenuto, Vasco”. E a conferma dell’imponente seguito che Rossi ottiene quando si esibisce in pubblico, Gualtieri ha ricordato le cifre dell’estate 2022: 701mila spettatori ai concerti di Vasco, di cui 120mila per le due date romane al Circo Massimo.