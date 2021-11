A Villa Fassini adottata l’area ludica per bambini

Sabato 20 novembre 2021, nella ricorrenza della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, il Circolo Fassini ha ufficialmente adottato l’area ludica, già presente ma negletta, sita in Villa Fassini su Via Tiburtina. Per l’occasione il Circolo ha anche preparato per le famiglie del vicino quartiere di Casal Bruciato, una festa durante la quale, per intrattenere divertendo bambini e meno bambini, si è esibita Michela Cesaretti Salvi dell’USCA con uno spettacolo interattivo coinvolgente e spassoso.

La festa ha avuto la sua parte musicale con il chitarrista Andrea Garozzo cantautore 26enne ed un inusuale momento scacchistico con un maestro della Federazione Scacchistica Italiana che con una apposita scacchiera magnetica ha introdotto coinvolgendoli i bambini presenti in accese competizioni.

L’idea di adottare l’area ludica di Villa Fassini, è stata concretizzata per l’impegno di cinque mamme del quartiere, sostenute dalla disponibilità e collaborazione del Circolo Arci Fassini e del suo Presidente Daniele sempre attivo nel promuovere attività ricreative ed educative per grandi e piccini.

Lo scopo dell’adozione va ricercato nel desiderio di valorizzare quella parte della villa e farne punto di partenza per un’opera di inclusione e partecipazione ad uso di bambino; poi per coinvolgere quanti più genitori del quartiere nel trasmettere l’attaccamento e il rispetto per il luogo in cui si vive, rendendolo sano, decoroso ed ideale come punto di aggregazione e in particolar modo per offrire ai bambini una più attraente alternativa ai social e ai giochi elettronici spesso fuorvianti e violenti.

Merita un breve cenno l’attrice Michela Cesaretti Salvi e USCA (unità speciali di continuità artistica) con il Teatro Delivery di Ippolito Chirello che, come i riders portano cibo in tutta la città, il teatro, questa volta con la brava attrice Michela Cesaretti Salvi, ha consegnato in motorino uno spettacolo a domicilio.

La sede del Circolo Fassini è in Via dei Crispolti 63.

Aggiornamenti sulle iniziative del Circolo Fassini e delle sue mamme sono sulla pagina facebook: Comitato area ludica villa Fassini.

Nelle foto, vari momenti della festa.