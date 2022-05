A Villa Fassini nasce un boschetto

Il 22 maggio 2022, nella verde e preziosa area di Villa Fassini, il gruppo di mamme del Circolo Fassini, hanno partecipato alla Giornata Internazionale della Biodiversità organizzando, insieme con il personale specializzato del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità, all’Assessorato all’ambiente di Roma Capitale e il Municipio IV un evento straordinario.

Essendo stata proprio Villa Fassini prescelta per la nascita di un Boschetto della Biodiversità, “Saremo destinatari – aveva annunciato Ninni Bertini la consueta comunicatrice del Circolo – di ben 70 (settanta ) esemplari di essenze vegetali autoctone tipiche della macchia mediterranea, tra cui 42 esemplari di specie arbustiva e 18 alberi, al momento sono allo stato di piccole piante che in virtù di un progetto condiviso da tutti, bambini, genitori, nonni, amici a 4 zampe, opportunamente rispettate, curate ed amate diventeranno adulte ed imponenti. Sarà un patrimonio invidiabile, da lasciare in eredità alle generazioni future. E proprio nei momenti in cui si parla di pandemia e morte, mentre soffriamo per aver depauperato e degradato la nostra terra, siamo noi di Villa Fassini tra i pochi che rigenerano lembi di verde, mettono a dimora ed adottano alberi portatori di vita in una sfida globale in atto, una rivoluzione verde intesa a coinvolgere tutti i cittadini.

“Ciascuna piantina – prosegue Ninni Fassini – è censita e geo localizzata, perché il boschetto della biodiversità di Villa Fassini è parte di un più grande progetto triennale: ‘un albero per il futuro’. Inquadrando il codice Qr apposto sulla ‘carta di identità’ di ogni pianta si può accedere al contatore della CO2 compensata dalla pianta stessa, ovvero quanta CO2 proprio quella pianta ha sottratto all’atmosfera”.

L’occasione del 22 maggio è stata pure propizia per impartire ai bambini una utilissima esperienza di educazione ambientale. Possiamo così dar vita a una nuova sfida – insieme ai Carabinieri della Biodiversità – per conoscere i nostri tesori verdi e lasciare il nostro segno nel mondo aumentando il livello italiano di biodiversità e di “verde”.

In quanto ai Carabinieri per la Biodiversità sono in prima linea tutelando il patrimonio inestimabile delle Riserve Naturali Statali e Foreste demaniali e realizzando una dorsale verde che attraversi idealmente tutto il territorio italiano, esempio di gestione unitaria di un capitale europeo di biodiversità unico per la sua varietà di habitat.