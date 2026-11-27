Nell’ambito delle numerose iniziative delle biblioteche di Roma e in specie della biblioteca “Penazzato” in via Dino Penazzato 112, al Collatino, mercoledi 2 dicembre alle ore 17.00 si conoscerà l’ultima pubblicazione di Marco De Cesaris, Abbecedario.

Il volume è una meditazione sul senso e sul suono di 25 parole, una per ogni lettera dell’alfabeto, una e non di più: nell’intento, che è scelta di essenzialità, di concentrarsi su quello che l’autore ritiene irrinunciabile nella sua vita. “Un racconto intimo che trasforma il lessico quotidiano in una mappa per orientarsi nel mondo”.

Il libro sarà presentato da Maurizio Rossi, scrittore e redattore della rivista “Periferie” (Cofine Ed.) che dialogherà con l’autore e da Lucia Citiulo del circolo di lettura della biblioteca, che leggerà alcune pagine del libro.

Marco De Cesaris è nato nel 1958 a Roma, dove risiede. Sposato, con due figli. Lettore accanito, scrittore maldestro, amante del tempo perso. Dipendente dalla creatività dell’ozio, che fa riflettere e conoscere, ha pubblicato: “…e giacque nudo.

Il vino è la vita dell’uomo”, 2010; la raccolta poetica “Come un gatto d’amore curioso”, 2017; “Stronzi! Saggio pratico”, 2020 e “La filosofia del cavatappi” Laurum ed. 2024. Ha vinto con la poesia “Abitare il tempo” la prima edizione (2022) del “Letteratura dell’Abitare del Pizzandbook”; più recentemente La V edizione del Premio Città di Grosseto e il Premio speciale Letteratura e dintorni (2024).

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