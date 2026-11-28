Grande successo nel pomeriggio 27 novembre 2026 nell’affollata Sala della Protomoteca in Campidoglio, alla cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio Letterario Nazionale “AbiLibri – Storie di Fragilità resistenti e Differenze che convivono”, nato per promuovere una cultura capace di riconoscere nella vulnerabilità e nelle differenze una dimensione comune dell’esperienza umana

Gli interventi e il significato del Premio

A sottolineare il valore civile e culturale dell’evento sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che ha fortemente voluto ospitare la conclusione in Campidoglio e che ha espresso il proprio apprezzamento per il progetto e sottolineando il valore di un’iniziativa che Roma Capitale ha accolto e sostenuto sin dalla sua nascita.

La serata, condotta da Fabio Mollicone, direttore artistico del Premio, è stata anche l’occasione per ripercorrere la genesi dell’iniziativa attraverso le parole della sua ideatrice, Maria Ines Brignoli.

Nel suo intervento Martina Valle, in rappresentanza di Fondazione CDP, ha illustrato il contributo della Fondazione alla realizzazione di un progetto il cui valore è stato sin da subito riconoscibile.

Arianna Punzi, Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia di Sapienza Università di Roma, ha auspicato che il Premio diventi un appuntamento stabile nel segno della valorizzazione delle differenze, da riconoscere come specificità individuali. Luigi Mazzone, Direttore di Neuropsichiatria Infantile presso l’Università di Roma Tor Vergata, ha sottolineato l’attenzione sull’importanza di adeguati percorsi di cura e accompagnamento. Presente anche il dott. Giustino Trincia (Direttore Caritas Roma) che con Punzi e Mazzone fa parte del Comitato scientifico del premio

Al centro degli interventi, il ruolo della letteratura nel dare dignità e voce alle vulnerabilità: «Un impegno che unisce letteratura e ascolto, nel segno di una cultura capace di accogliere la complessità di ogni vita», è stato il messaggio condiviso dalla presidente di giuria Gabriella La Rovere, affiancata nei lavori dai giurati Roberta Alessandrini e Carlo Gelosi. Un sentimento ripreso anche dal comitato promotore nel bilancio finale della serata: «I libri sono uno strumento per elaborare e condividere le proprie ferite; condividerle sprigiona bellezza e umanità, oggi più che mai».

I vincitori e le motivazioni della giuria

Selezionate tra 23 opere pubblicate in Italia nel 2025, sono state premiate le storie capaci di raccontare la fragilità non come limite, ma come dimensione generativa di consapevolezza e relazione:

1° Premio: La mia vita come la vostra di Jan Grue (Iperborea), per la capacità di trasformare il racconto autobiografico della disabilità in una riflessione universale sulla vulnerabilità umana e sulla dignità di ogni esistenza. L’autore ha partecipato con video messaggio.

2° Premio: Quello che non ho visto arrivare di Giorgio Perinetti (Cairo editore), premiato perché «affronta la fragilità come elemento ineludibile dell’esperienza umana, senza retorica consolatoria, scardinando silenzi e pregiudizi e invitando a riconoscere per tempo le richieste di aiuto».

3° Premio: Nel segno dell’Infinito. Riscoprirsi nello spettro di Giorgia Favia (Giacovelli Editore), scelto «per l’autenticità con cui racconta» l’esperienza dell’autismo femminile e il diritto di ogni persona a essere riconosciuta nella propria singolarità.

Presenti anche altri due finalisti Alessandra Blasi con il libro “22″ (LdiLibro) e Anna Maria Tombari con “Come una folata di vento” (Marcianum Press). La Giuria ha inoltre assegnato una Menzione speciale a La sedia magica della mamma di Laura Coccia e Giorgia Cozza.

Ai vincitori sono state consegnate le targhe d’autore realizzate in vetrofusione dall’artista Antonella Di Bucci: uno sfondo blu, richiamo al colore dell’autismo, con un libro aperto in rilievo a simboleggiare la condivisione letteraria delle fatiche quotidiane.

L’accompagnamento musicale dei cori

A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera della Sala della Protomoteca sono stati gli interventi musicali dei cori “Accordi e Note”, diretto dal M° Roberto Boarini e “Gocce di luce”, diretto dal M° Carlo Alberto Gioja che hanno intervallato le premiazioni, regalando al pubblico momenti di intensa partecipazione emotiva e sottolineando, attraverso il canto corale, il tema stesso del Premio: l’armonia che nasce dall’incontro tra voci e differenze diverse.

Il Premio si è avvalso di una Giuria multidisciplinare, presieduta dal medico, giornalista e scrittrice Gabriella La Rovere e composta da docenti ed esperti di diverse discipline: Carlo Gelosi (Università per Stranieri “Dante Alighieri”), Roberto Alessandrini (Università Pontificia Salesiana), Emiliane Rubat du Merac (Sapienza Università di Roma), Gianfranco Crupi (Sapienza Università di Roma), Rosa Ferri (già Direttrice del Dipartimento di Psicologia della Salute – Sapienza e Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio) e Mariella Nocenzi (Università LUMSA).

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, ed è realizzata dall’APS L’Orologio di Benedetta, dalla testata giornalistica Abitare A (Cofine srl) e dall’Associazione Periferie – Poeti del Parco. Il progetto è inoltre realizzato con la collaborazione della Facoltà di Lettere e Filosofia di Sapienza Università di Roma, l’ospitalità della Cappella Universitaria della Sapienza (alla cui biblioteca verranno donati tutti i volumi acquistati per la valutazione) e con il patrocinio gratuito del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e della Sezione Studi di Genere dell’Associazione Italiana di Sociologia (AIS). L’edizione 2026 ha visto inoltre il contributo principale di Fondazione CDP, ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti.

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