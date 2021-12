Abitare A… quando l’informazione riesce anche ad andare oltre

Chi ci segue ormai da oltre trent’anni sa che non ci siamo solo limitati a segnalare problemi o a denunciare disservizi spesso derivanti anche da una troppa leggerezza con cui la politica locale e non solo ha affrontato i problemi che giorno dopo giorno, mese dopo mese le abbiamo sottoposto.

Tante ma davvero tante, sono le volte in cui i problemi segnalatici dai cittadini ci hanno dato lo spunto per portarle nelle commissioni consiliari permanenti e qualche volta anche in aula durante le sedute di Consiglio.

Ed è successo così che le ripetute lamentele dei residenti del quartiere di Villa De Sanctis e del CdQ circa i frequenti allagamenti di via O. Petrini a causa di problemi strutturali alla rete fognaria collegate alle caditoie e ai tombini, hanno portato il 3 gennaio del 2019 le commissioni LL.PP e Ambiente e l’allora Assessore Paola Perfetti ad affrontare il problema. Da lì il progetto per eliminare quel problema e il rifacimento totale dei marciapiedi e di quei circa sessanta metri di strada, ammalorata come poche nel V municipio. Fu così che furono iscritti i fondi necessari in bilancio nel 2020 grazie alla UOT di via Perlasca, ai funzionari amministrativi e all’ex assessore Roberta Capoccioni.

Abbiamo raccontato i vari passaggi di questo intervento di manutenzione straordinaria in quanto Abitare A è tornato alla carica durante la prima seduta di Consiglio dell’Amministrazione che vede Mauro Caliste presidente del V municipio

Ed oggi quello che per chi fa informazione con una lente di ingrandimento sui problemi del territorio ecco un evento storico e di soddisfazione. Non possiamo quindi non ringraziare l’assessore Sergio Scalia per averci mostrato la sottoscrizione attraverso un verbale di consegna firmato dall’Impresa aggiudicataria della gara d’appalto e la UOT Municipale attraverso il Direttore dei lavori. Il cantiere partirà da qui a qualche settimana e dovrà essere chiuso entro e non oltre il 9 aprile 2022 e avrà un costo di poco superiore ai 380.000€ Iva e oneri compresi.

Abbiamo voluto raccontare questo evento, perché tale è, in quanto riteniamo che la comunicazione dell’assessore Scalia rappresenti un vero segnale di cambiamento in direzione della trasparenza e della legalità.