Aborto: Mattia (Pd), a Genova primi effetti norma Pnrr

“100 euro per non abortire: l’offerta shock dei Pro Vita a una donna in ospedale a Genova. Ecco i primi effetti della norma di FdI nel Pnrr contro la legge 194. Una campagna della destra già avviata nel Lazio dalla Giunta Rocca contro i consultori pubblici”.

Così su X la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, prima firmataria della mozione in difesa della legge 194 bocciata dalla maggioranza di destra alla Pisana.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

Se riscontri problemi con la donazione libera contattaci: e-mail

clicca qui! ↙

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati