Abusata sessualmente nello studio fotografico: la Corte d’Appello riapre il caso

Aveva risposto a un annuncio su Instagram. Era il novembre di due anni fa, lei una ragazza romana al primo anno di università, lui un noto fotografo fiorentino, 64 anni, con un’agenzia di casting attiva tra Roma e Firenze.

Sembrava un’opportunità, un passo verso il sogno della moda. Invece, quello che sarebbe dovuto essere un semplice provino nello studio di romano si è trasformato, secondo la denuncia della giovane, in un incubo.

L’uomo era stato arrestato a giugno dello scorso anno, con l’accusa di violenza sessuale aggravata. Ma pochi mesi dopo, in primo grado, è arrivata l’assoluzione: “perché il fatto non sussiste”.

Una sentenza accolta con amarezza dalla giovane e dalle sue legali, Myriam Caroleo Grimaldi ed Erika Crestini, che non si sono arrese. Hanno presentato ricorso. E adesso, la Corte d’Appello ha deciso: il processo si rifarà.

A far riemergere i dubbi è stata una parola. Una sola frase, usata dalla vittima durante le sue dichiarazioni: “Mi ha scopato”. Un’espressione diretta, cruda, che il giudice aveva interpretato come prova di consensualità.

Ma per il PM Alessandro Lia, che ha accolto le ragioni del ricorso, quella stessa frase nasconde altro: non desiderio, ma passività; non condivisione, ma imposizione.“Se fosse stato consensuale”, si legge nelle motivazioni, “la ragazza avrebbe detto ‘abbiamo scopato’”. Quel “mi ha” racconta invece un rapporto subito, non scelto. Una differenza sottile, ma carica di significato.

Ora la parola torna al tribunale. Ma con un clima diverso: più attento, più consapevole, più disposto ad ascoltare. La difesa della vittima lo sa bene:

“Confidiamo nel giudizio d’Appello – spiegano le legali – perché i fatti sono gravi e meritano attenzione. Non solo per la nostra assistita, ma per tutte le giovani donne che si affacciano al mondo della moda e che non devono più sentirsi sole“.

Il processo si era svolto con rito abbreviato, e aveva portato alla richiesta di assoluzione da parte dello stesso PM, poi accolta dal giudice. Ora però, si apre un nuovo capitolo.

E con esso, anche il bisogno di leggere i segnali con occhi nuovi. Di capire davvero cosa c’è dietro le parole. Perché a volte, una frase detta con dolore vale più di mille prove.

