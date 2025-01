Abusivismo commerciale, oltre 5mila articoli sequestrati dalla Polizia Locale

Verifiche mirate da parte della Polizia Locale di Roma Capitale per contrastare i fenomeni di abusivismo commerciale e per far rispettare le norme a tutela del decoro urbano: nelle ultime 48 ore gli agenti del I Gruppo Centro, hanno posto sequestro oltre 5mila articoli , venduti illegalmente nelle principali strade e piazze del Centro Storico. Una decina le persone fermate per accertamenti e 4 gli ordini di allontanamento (Daspo urbano) scaturiti.

Una vigilanza particolare ha riguardato le aree a maggiore concentrazione turistica e caratterizzate dalla presenza di beni di valore artistico monumentale: circa un centinaio le sanzioni elevate per mancato rispetto del regolamento di polizia urbana.

Le pattuglie dei vari Gruppi territoriali e speciali sono state impegnate anche nei consueti controlli per contrastare i fenomeni irregolari nelle zone movida e per garantire la sicurezza stradale: più di 600 gli illeciti contestati.

Nel corso delle verifiche sull’ osservanza delle regole anti alcol sanzionati anche una decina di minimarket , in quanto trovati aperti oltre l’orario consentito.

