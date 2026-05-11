Abusivismo e malamovida: maxi sequestro di merce contraffatta a Porta Portese e controlli notturni in tutta la città

Fine settimana di controlli straordinari nella Capitale, dove la Polizia Locale di Roma Capitale ha intensificato le verifiche contro abusivismo commerciale, irregolarità nei locali pubblici e violazioni al Codice della Strada.

Il bilancio delle operazioni parla di oltre 500 ispezioni tra esercizi commerciali e attività di somministrazione, più di 120 illeciti contestati e circa 1.500 infrazioni stradali accertate.

Uno dei fronti principali dell’intervento ha riguardato la lotta al commercio abusivo, con un piano coordinato dal Comando Generale che ha interessato le aree più esposte della città. Nelle ultime 48 ore gli agenti hanno sequestrato oltre 7mila articoli tra merce contraffatta e prodotti alimentari venduti illegalmente su strada.

I controlli si sono concentrati non soltanto nel Centro Storico e nelle principali zone turistiche, ma anche sul litorale di Ostia e in quartieri particolarmente colpiti dal fenomeno, come Tor Bella Monaca e l’area di Porta Portese.

Proprio qui gli agenti dell’Unità SPE, Sicurezza Pubblica ed Emergenziale, hanno eseguito un maxi sequestro di circa 1.200 profumi contraffatti riconducibili a marchi noti, per un valore commerciale stimato intorno ai 25mila euro.

Parallelamente sono stati rafforzati anche i controlli sulla movida romana, soprattutto nelle ore serali e notturne. Sotto osservazione piazza Bologna, viale Ippocrate e altri punti sensibili della città, dove la Polizia Locale sta proseguendo l’attività di contrasto contro schiamazzi, abuso di alcol e comportamenti pericolosi alla guida.

Le verifiche hanno interessato inoltre Trastevere, Pigneto, Parioli, Ponte Milvio, l’area della stazione Termini, l’Esquilino e il litorale romano.

Due attività commerciali, una nel centro cittadino e una a Ostia, sono state sanzionate per somministrazione abusiva con multe superiori complessivamente ai 10mila euro. Per entrambe è scattata anche la segnalazione ai Municipi competenti per gli ulteriori provvedimenti amministrativi.

Nel corso delle ispezioni sono emerse anche irregolarità igienico-sanitarie in più di dieci esercizi commerciali. Gli agenti hanno disposto sequestri per oltre 20 chili di alimenti surgelati privi delle necessarie etichette di tracciabilità, trasmettendo le segnalazioni alla Asl competente.

Complessivamente sono state oltre cinquanta le sanzioni elevate per comportamenti molesti legati all’abuso di alcolici, alla diffusione di musica ad alto volume e al disturbo della quiete pubblica.

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