Accessibilità in metro? Roma fa progressi… tranne dove serve davvero

Migliora, ma non ovunque. Roma cerca di sforzarsi sulla mobilità, e in particolare sull’accessibilità delle stazioni metropolitane. Tuttavia, nel cuore pulsante della città, là dove il turismo internazionale e il traffico quotidiano si incrociano, le barriere architettoniche restano ancora troppo alte.

È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio realizzato da Acos, l’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici di Roma Capitale. Un’indagine capillare condotta nel mese di aprile – in concomitanza con eventi di forte impatto, come la Giornata del Giubileo dedicata alle persone con disabilità – che ha messo sotto la lente 50 stazioni della metropolitana su 76, esaminando il funzionamento e l’accessibilità di 491 impianti di traslazione tra ascensori, scale mobili e tappeti.

Un centro storico ancora “vietato” a molti

Le note dolenti arrivano dalle stazioni della Linea A più centrali e frequentate: Spagna, Barberini, Repubblica e Vittorio Emanuele. Quattro fermate tra le più iconiche e affollate della capitale risultano tuttora “strutturalmente inaccessibili” per chi si muove in sedia a rotelle o ha difficoltà motorie. Nessun ascensore, nessun servoscala. Di fatto, in queste stazioni, l’accesso resta vietato a una fetta consistente di cittadini e turisti.

Una contraddizione difficile da ignorare, proprio mentre Roma cerca di mostrarsi più inclusiva e moderna in vista dell’Anno Santo.

I numeri del monitoraggio

L’operazione ha coinvolto tutte le linee della metro. Sulla Linea A, gli impianti risultano funzionanti nel 93% dei casi, lo stesso vale per gli ascensori. Sulla Linea B/B1 si registra il 90% di efficienza per le scale mobili, ma solo il 70% per gli ascensori. Va meglio sulla Linea C, dove la disponibilità di ascensori è al 93% e quella delle scale mobili all’89%.

Sul fronte dell’accessibilità complessiva per le persone con disabilità, si segnalano progressi importanti: la linea A tocca quota 83%, la linea C arriva al 98%. Più arretrata la linea B, che si ferma al 75%.

“Roma non può più permettersi di restare indietro”

Nel commentare i dati, Acos sottolinea i miglioramenti, ma richiama anche alla responsabilità: “Il quadro è positivo, ma servono interventi mirati e continui. Roma non può più permettersi stazioni inaccessibili per mesi o addirittura anni”.

L’agenzia consiglia di programmare fin da subito la sostituzione degli impianti tra Ottaviano e Battistini, destinati ad arrivare a fine vita tra il 2029 e il 2030. Sottolinea inoltre come la presenza del personale in stazione sia rimasta stabile (all’89%), un elemento fondamentale per assistere i passeggeri a mobilità ridotta.

In vista del Giubileo… e oltre

Il rischio, sottolinea l’Agenzia, è che gli sforzi messi in campo oggi si disperdano nel tempo, perdendo efficacia dopo l’effetto “vetrina” del Giubileo 2025. È per questo che il monitoraggio sarà ripetuto a dicembre, per valutare l’evoluzione e la tenuta nel tempo degli interventi.

Nel frattempo, resta il paradosso: mentre la periferia diventa (finalmente) più accessibile, il centro storico di Roma – il biglietto da visita della città eterna – rimane sbarrato a chi avrebbe più bisogno di mobilità semplificata.

