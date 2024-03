Accoltellati e rapinati due tifosi del Brighton, nella Capitale: accerchiati da gruppo a volto coperto

Tensione alle stelle per il match di Europa League tra Roma e Brighton in programma oggi, 7 Marzo 2024, allo stadio Olimpico. Nella notte due tifosi inglesi sono stati aggrediti, accoltellati e rapinati lungo via Cavour.

I due, di 27 e 28 anni, sono entrati zoppicando e con i vestiti insanguinati in un pub di via Monte Polacco, chiedendo aiuto. Sul posto è quindi intervenuta una pattuglia del commissariato Viminale che, ascoltati i due “gabbiani”, ha ricostruito quanto accaduto. Secondo quanto riferito in sei, forse sette, si sono scagliati contro i due supporter biancoblu. Spintoni, l’aggressione, fino al furto del marsupio con soldi, documenti e beni personali. Quindi tre “puncicate” (come è definita in gergo ultrà la coltellata) alla coscia a entrambi.

Tifosi del Brighton accoltellati e rapinati:

E tutti e due sono stati portati in ospedale, in codice giallo. Il primo al San Giovanni, il secondo all’Umberto I. A indagare gli agenti del commissariato Viminale che hanno acquisito le telecamere per provare a identificare il gruppo che ha agito.

Sono oltre 4 mila i tifosi inglesi attesi a Roma per la partita che si giocherà all’Olimpico per l’andata degli ottavi di finale di Europa League e in città è stato predisposto il piano sicurezza.

Invasione inglese a Roma:

Degli oltre 4mila Gabbiani attesi, alcune centinaia di tifosi sono già arrivati in città con voli low cost ed hanno raggiunto Roma anche con i treni dalle vicine città italiane dove sono atterrati. Ad accoglierli e monitorarli le forze dell’ordine che dopo averli riuniti in aree apposite sul lungotevere, Flaminio, piazzale delle Canestre, piazzale Flaminio e la zona di Villa Borghese, li scorteranno allo stadio Olimpico con apposite navette. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 18:45 di oggi Giovedì 7 Marzo 2024.

Il decalogo della società inglese:

Proprio in previsione della trasferta romani dei Gabbiani la società inglese aveva diramato un decalogo per mettere in guardia i propri supporters in arrivo nella Capitale. “A Roma possono verificarsi episodi di criminalità di strada, compresi borseggi”, si legge nel decalogo pubblicato online dal Brighton. “Siate vigili, prendete precauzioni e stipulate un’assicurazione di viaggio valida”, oltre a “evitare di girare per la città mostrando bandiere e colori sociali del club”.

