Accordo tra Regione Lazio e Confimea: stop a relitti e carcasse nei corsi d’acqua

Un Tevere più pulito, un’Aniene più sicuro, e in generale un patrimonio fluviale da restituire alla città e alla natura. È questo l’obiettivo del protocollo d’intesa approvato dalla Giunta regionale del Lazio che vede scendere in campo, accanto alle istituzioni, le imprese di Confimea per rimuovere i rifiuti ferrosi dai fiumi.

Un’alleanza tra pubblico e privato nata nel segno della sostenibilità, dell’economia circolare e della tutela idrogeologica: carcasse d’auto, barche abbandonate, biciclette arrugginite e ferraglia d’ogni tipo – da anni insidiosa presenza tra le acque – verranno segnalate dalla Regione e rimosse gratuitamente dalle aziende aderenti alla Confederazione.

“La cura dei nostri fiumi è una priorità, come dimostrano i recenti interventi con le barriere antiplastica sul Tevere e sull’Aniene. Ora rimuoveremo anche i residui ferrosi, per proteggere l’ambiente e prevenire rischi idraulici”, spiega l’assessore regionale al Demanio e Patrimonio, Fabrizio Ghera.

L’intesa, che non comporta oneri per la pubblica amministrazione, permetterà di intervenire proprio dove il degrado è più visibile: lungo le sponde di fiumi che attraversano zone densamente popolate, spesso anche a vocazione turistica. Il tutto nel pieno rispetto delle normative ambientali e secondo i principi della sostenibilità. Il materiale recuperato, infatti, sarà avviato a un percorso di riciclo e riuso.

“Riscoprire una comunità garante dell’ambiente è il nostro obiettivo – afferma Roberto Nardella, presidente di Confimea Imprese –. Questo accordo è un’occasione per costruire insieme un modello virtuoso di collaborazione tra imprenditori e istituzioni locali”.

