Un’intesa sottoscritta già a novembre per alleggerire il carico fiscale su lavoratori dipendenti, pensionati e piccole imprese nella legge di stabilità regionale 2027. La Regione Lazio e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno siglato l’accordo sulle misure tributarie della prossima manovra al termine del confronto tra l’assessore al Bilancio Giancarlo Righini, il direttore generale Alessandro Ridolfi e i vertici sindacali regionali.

Il pilastro dell’intesa prevede la disapplicazione per il 2027 della maggiorazione dell’1,6% dell’addizionale regionale Irpef per i contribuenti con redditi fino a 35mila euro: la misura riguarda quasi il 75% dei contribuenti Irpef del Lazio e, per un reddito di 35mila euro, si tradurrà in un beneficio medio di 320 euro rispetto all’anno precedente.

Imprese giovanili, Terzo settore e l’obiettivo di rendere strutturali i tagli

Accanto all’intervento sull’Irpef, il protocollo conferma gli sgravi Irap per le attività nei comuni montani, gli enti del Terzo settore, le cooperative sociali di tipo B e le imprese che sposteranno sede legale e operativa nel Lazio nel corso del 2027, introducendo inoltre la disapplicazione della maggiorazione Irap per le imprese costituite da giovani under 35 con valore della produzione entro i 500mila euro.

Sul versante del welfare vengono inseriti incentivi fiscali per i progetti legati al “Dopo di Noi” e uno stanziamento di 20,8 milioni di euro per sostenere le utenze domestiche vulnerabili di fronte all’aumento dei costi energetici, mentre Regione e sindacati ribadiscono l’obiettivo di rendere strutturali le riduzioni e arrivare ad abolire l’ulteriore maggiorazione dello 0,5%. «Definire l’intesa già a novembre è un segnale significativo di confronto costruttivo — commenta l’assessore Righini —. Il risanamento dei conti regionali si traduce così in risposte concrete per cittadini e famiglie».

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