Acea, Minnucci (PD): “Raddoppio Peschiera, grazie a Regione e protesta pro lago di Bracciano

“Le parole di giubilo lanciate oggi da Virginia Raggi sul raddoppio del Peschiera sono solo fuffa. La Sindaca di Roma insieme all’AD Acea, Stefano Donnarumma, perché non ci spiegano il motivo per il quale non hanno mai voluto ritirare il ricorso al Tribunale Superiore delle Acque contro lo stop delle captazioni ordinato dalla stessa Regione Lazio?

“Altro che applausi e ringraziamenti: il raddoppio del Peschiera è frutto dell’impegno assunto e profuso in questi anni dal Presidente Zingaretti e figlio della battaglia condotta dai residenti del lago di Bracciano. Se due anni fa non ci fosse stata quel tipo di mobilitazione, Acea avrebbe continuato a fare il suo comodo senza troppi problemi. Avrebbe continuato a prelevare l’acqua dal lago senza mettere in cantiere alcun tipo di intervento alla rete idrica della capitale, se non quelli di somma urgenza, e con il beneplacito totale della Sindaca di Roma”.

Lo ha detto il consigliere regionale, Emiliano Minnucci, commentando l’accordo sottoscritto dalla Regione Lazio e il Comune di Roma per il rinnovo fino al 2031 della concessione dell’acquedotto Peschiera-Le Capore.