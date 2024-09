Acilia: Il conducente della Citroen C3 denunciato dopo l’uccisione di un 28enne in moto

È stato denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso il conducente della Citroen C3 coinvolto nell’incidente mortale che ieri, 8 settembre, ha visto la tragica morte del 28enne Giuseppe Bernabucci ad Acilia. L’individuo denunciato, coetaneo della vittima, non si sarebbe fermato dopo l’impatto con il motociclista, che ha perso la vita sul colpo.

La Dinamica dell’Incidente:

L’incidente è avvenuto intorno alle 3 del mattino presso l’incrocio tra via di Acilia e via di Valle Porcina. Giuseppe Bernabucci, in sella alla sua Suzuki, è stato investito dalla Citroen C3, che poi ha proseguito la sua corsa senza fermarsi.

Nonostante i rapidi interventi dei soccorsi e della polizia, per Bernabucci non c’è stato nulla da fare.

La moto è stata sequestrata, e la polizia ha raccolto frammenti dall’asfalto per ricostruire la dinamica.

Le Indagini:

Le indagini, iniziate subito dopo l’incidente, hanno visto la collaborazione tra la polizia locale e i carabinieri. La svolta è arrivata nella serata di ieri quando un giovane di 25 anni, passeggero della Citroen C3, si è presentato spontaneamente alla caserma di Roma Ostia Antica. Il ragazzo ha fornito dettagli cruciali che hanno portato all’identificazione del conducente del veicolo.

Nonostante la denuncia, la posizione del 25enne è ancora sotto esame. I cellulari e la vettura coinvolta sono stati sequestrati per ulteriori accertamenti.

Ricordi e Tributi:

Giuseppe Bernabucci, residente della zona, era appassionato di moto e musica. In passato aveva lavorato come dj e recentemente come meccanico a Fiumicino. La notizia della sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio sui social media, con amici e parenti che hanno ricordato il giovane come un eccellente meccanico e un bravissimo ragazzo.

Umberto Niscola, vicesindaco di San Vincenzo Valle Roveto, ha descritto Bernabucci come un esperto di auto e moto e ha confermato che il veicolo coinvolto era nero e si era fermato solo per poi fuggire.

Le forze dell’ordine continuano a cercare testimoni che possano fornire ulteriori dettagli sull’accaduto e invitano chiunque abbia informazioni a mettersi in contatto con le autorità.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙