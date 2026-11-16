Nuove risorse in arrivo per completare la riqualificazione dell’asse dell’Acquedotto Alessandrino.

Con uno stanziamento da 2,2 milioni di euro, il Municipio Roma V punta a proseguire il percorso di rigenerazione urbana avviato con la passeggiata ciclopedonale lungo via degli Olmi, estendendo gli interventi da piazza dell’Acquedotto Alessandrino fino al quartiere Centocelle.

I dettagli del progetto e le risorse

La conferma arriva direttamente dall’Assessore all’Ambiente del Municipio Roma V, Edoardo Annucci, intervenuto sui social network per rispondere alle richieste dei residenti in merito al futuro delle piazze del territorio (dopo gli annunci sui cantieri previsti per piazza Olcese e piazza Perestrello).

Rispondendo al commento di un cittadino che auspicava il recupero di piazza dell’Acquedotto Alessandrino, definita una delle aree più suggestive e con maggiore potenziale del quadrante, l‘assessore ha chiarito la destinazione dei fondi: il finanziamento da 2,2 milioni di euro servirà proprio a dare continuità al tracciato ciclopedonale e verde già realizzato su via degli Olmi, includendo risorse dedicate specificamente alla piazza.

L’intervento potrebbe così portare anche alla riattivazione della storica fontana a raso con gli spruzzi, sulla falsariga di quella già inaugurata al Parco di Centocelle.

Il collegamento con Centocelle e l’illuminazione artistica

Il progetto di riqualificazione non si fermerà alla piazza, ma attraverserà idealmente viale Palmiro Togliatti per ricucire il tessuto urbano verso Centocelle, interessando anche i residenti di via dei Pioppi. Come precisato dallo stesso Annucci, l’asse di intervento si svilupperà lungo il tracciato storico dell’acquedotto, collegando piazza San Felice a piazza dell’Acquedotto Alessandrino.

L’obiettivo dell’amministrazione municipale è valorizzare l’intero percorso sia dal punto di vista della fruibilità quotidiana sia sotto il profilo estetico e monumentale, integrando il recupero degli spazi pubblici con il progetto di illuminazione artistica delle arcate dell’acquedotto già testato nei mesi scorsi.

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