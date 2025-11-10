Acrobazia notturna a Piazza del Popolo: uomo sale sul cornicione della chiesa, salvato dai pompieri

Piazza del Popolo, domenica sera, ore 22:30: tra turisti e passanti, uno spettacolo improvvisato ha richiamato l’attenzione di tutti.

Un uomo, visibilmente alterato dall’alcol, ha deciso di salire sul cornicione superiore della chiesa di Santa Maria dei Miracoli, una delle “chiese gemelle” della piazza.

Per raggiungerlo ha utilizzato un’impalcatura come scala, sfidando ogni rischio. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati vigili del fuoco e carabinieri della stazione di San Lorenzo in Lucina. Con l’aiuto di un’autoscala, i pompieri sono riusciti a recuperarlo sano e salvo.

Si tratta di un 47enne italiano di origini brasiliane, senza fissa dimora. Dopo il recupero, l’uomo è stato affidato al personale del 118 e trasportato in codice rosso psichiatrico all’ospedale Santo Spirito, dove resterà sotto osservazione.

