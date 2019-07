Ad Ostia i corsi di vela gratuiti per i giovani dell’Istituto Borgo Ragazzi Don Bosco 

Dopo la brillante esperienza dello scorso anno l’Istituto Borgo Ragazzi Don Bosco, Cool Projects e la Marine Village Academy di Ostia hanno dato vita anche quest’anno all’iniziativa che unisce sport e solidarietà sul litorale romano. Fino a venerdì 12 luglio, dalle 9,30 alle 16,30 presso il Marine Village di Ostia, si svolgeranno corsi di vela gratuiti per i giovani ospiti dell’Istituto Borgo Ragazzi Don Bosco di Roma, evento sostenuto dalla società di ingegneria Cool Projects, specializzata in Projects Management e Building Automation.

I ragazzi dell’Istituto Don Bosco potranno fare pratica con windsurf, kitesurf, catamarani e barche a vela e attraverso queste attività sportive aumentare la loro autostima e cementare uno spirito di squadra per poter raggiungere importanti traguardi personali.

“Da alcuni anni la nostra azienda – spiega Maurizio La Motta, General Manager di Cool Projects – è impegnata a realizzare e sostenere iniziative di solidarietà. La collaborazione con l’Istituto Borgo Ragazzi Don Bosco nata lo scorso anno va in questa direzione e il supporto della Marine Village Academy offre la grande opportunità di unire sport, solidarietà e divertimento in favore dei ragazzi ospiti dell’Istituto Don Bosco. Nella nostra filosofia aziendale, ma anche nelle esperienze quotidiane, abbiamo sempre creduto che sani principi sportivi possano garantire un valore aggiunto a chiunque debba affrontare sfide impegnative sia professionali che nella vita di tutti i giorni”.

“Non abbiamo esitato anche quest’anno a raccogliere l’invito di Cool Projects e dell’Istituto Don Bosco di partecipare all’iniziativa – ha proseguito Giorgia Talucci, responsabile della Marine Village Academy, la Scuola Vela autorizzata FIV che opera sul territorio da sette anni -. Già lo scorso anno per noi è stata motivo di grande piacere e soddisfazione: abbiamo messo a disposizione dei ragazzi per le intere giornate i nostri istruttori Federali con lo scopo di avvicinarli a questi sport per i quali è necessaria una buona dose di concentrazione, equilibrio, capacità di lavorare in gruppo e di poter rivestire vari ruoli a bordo, ciascuno con le proprie responsabilità. Tutti elementi che saranno utili nella vita di tutti i giorni”.

“Vista la grande partecipazione e soddisfazione dei ragazzi nella precedente edizione – ha aggiunto don Daniele Merlini, Direttore del Borgo Ragazzi Don Bosco – abbiamo voluto riproporla anche quest’anno per i nostri nuovi ospiti trovando terreno fertile sia in Cool Projects sia nella Marine Village Academy che sono partner di sicuro affidamento per il nostro Istituto e con in quali lo spirito collaborativo cresce anno dopo anno. Abbiamo voluto ricreare anche quest’estate quell’allegria contagiosa e quella voglia di esprimersi e di emergere che solo lo sport, con i suoi sani valori, riesce a trasmettere. Per la nostra Opera educativa è di fondamentale importanza poter garantire ai nostri ragazzi esperienze nuove e sfidanti che permetteranno loro di fortificare il proprio carattere e affrontare al meglio qualsiasi situazione che la vita metterà loro di fronte”.