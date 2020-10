Adda passà ‘a nuttata! La grande frase del grande Eduardo De Filippo mi risuona spesso in mente questi giorni.

La tragedia del Coronavirus, la confusione organizzativa, politica, gestionale delle tante battaglie per rallentarne la diffusione, la paura e l’ignoranza che ci prendono e ci condizionano nei comportamenti quotidiani mi fanno rimbombare in testa “Adda passà ‘a nuttata!”

Si, perché bisogna avere pazienza ed aspettare, prendere tempo e fare lo stretto indispensabile, rinviare il rinviabile per evitare i contatti e gli assembramenti, e attendere il vaccino per raggiungere la salvezza!

Ad aprile torneremo a vivere!

Ma …è proprio così?

Mi viene qualche sospetto che il significato della frase di Eduardo possa essere un altro.

Deve forse passare la nostra incorreggibile mancanza di credere che possiamo cambiare con pazienza e caparbietà lo stile e i modi di vivere, incontrarci ed interagire, frequentarci

e fare insieme qualunque cosa, senza coesione, solidarietà, confronto reale.

Dobbiamo utilizzare questa nuttata per ripensarci un po’, parlarci di più, domandarci: Ma che stiamo a fare?

Facciamola passà bbene a’ nuttata, non dormendo o non aspettando la manna dal cielo e non progettando niente per il futuro, ma rigenerandoci con pazienza e buona volontà, credendo che possiamo migliorare noi e il mondo che ci è stato affidato.

E allora, tra sei mesi, il vaccino farà veramente miracoli!