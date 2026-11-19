Se n’è andato a 91 anni Corrado Augias, giornalista, scrittore, autore televisivo, drammaturgo ed ex eurodeputato, punto di riferimento raro per chi ha cercato in televisione e nei libri un confronto colto ma accessibile.

Nato a Roma il 26 gennaio 1935, aveva trascorso l’infanzia in Libia al seguito del padre ufficiale della Regia Aeronautica, formandosi poi tra il giornalismo culturale e il teatro sperimentale romano degli anni Sessanta — con il Teatro dei 101 e testi portati in scena anche da Gigi Proietti.

Popolarissimo in Rai grazie a Telefono giallo e Babele, dopo le corrispondenze da Parigi e New York, il passaggio a Telemontecarlo (Domino) e il mandato europeo (1994-1999), aveva trovato nuova casa su La7 con La Torre di Babele, in onda dal 2023 fino ai suoi ultimi giorni.

Dalle battaglie laiche ai saggi sul Vaticano e sui “segreti” delle città fino agli ultimi libri

Ateo dichiarato, favorevole all’eutanasia e vicino alle battaglie dei Radicali e dell’Associazione Luca Coscioni, Augias ha dedicato gran parte della propria ricerca all’indagine storica sulle religioni, firmando titoli come Inchiesta su Gesù e I segreti del Vaticano, accanto a romanzi come Quel treno da Vienna e Giornali e spie.

Ha collaborato con L’Espresso, Panorama e curato la rubrica delle lettere su la Repubblica dal 2001 al 2021, alternando volumi sui segreti di Parigi, New York, Roma e Istanbul a opere più recenti come La vita s’impara (2024), La musica per me (2025) e Guarda! (2026).

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