Addio a Giovanna De Cecco Nena

Oggi con grande tristezza dobbiamo registrare la scomparsa di Giovanna De Cecco Nena, moglie dello scultore Alfiero Nena. I funerali saranno sabato 25 mattina alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Francesca Cabrini in piazza Massa Carrara, 15.

Giovanna mancherà a noi tutti. Con lei scompare una schietta amica, un bravissimo medico e l’angelo custode di Alfiero.

Numerosi sono coloro che stanno inviando condoglianze per la scomparsa della dott.ssa Giovanna, moglie di Alfiero Nena. Per aderire alla volontà da Lei espressa di non ricevere fiori per il suo funerale ma opere di beneficienza, Luigi Polito propone di versare un contributo a favore della parrocchia di Santa Bernadette per sostenere una famiglia di profughi congolesi ospitati dalla stessa parrocchia. I contributi possono essere versati presso la sede di via Mozart 19 o a mezzo bonifico bancario sul conto de Il Foro: IT12K0200805264000104082800.

Giungano alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.