Addio a Ileana Argentin: l’omaggio di Gualtieri

Un lungo applauso ha accompagnato l’arrivo del feretro di Ileana Argentin in Campidoglio, dove le massime cariche istituzionali si sono unite a centinaia di cittadini per renderle omaggio.

La sua vita, segnata dall’amiotrofia spinale, è stata molto più che una testimonianza personale di resilienza: Ileana è stata una protagonista assoluta della vita democratica italiana, capace di abbattere barriere architettoniche e mentali con ironia, determinazione e fermezza.

Una vita per la politica e il sociale

Il percorso politico e civico di Ileana Argentin è stato un esempio di dedizione costante al bene comune. Gli esordi la vedono come consigliera comunale e delegata alle Politiche per l’handicap nelle giunte Veltroni, dove avviò una vera rivoluzione dell’accessibilità nella Capitale.

La sua esperienza parlamentare è stata altrettanto significativa: eletta alla Camera per tre legislature consecutive (2008-2018), ha legato il suo nome alla storica legge sul “Dopo di noi”, pensata per garantire un futuro sereno alle persone con disabilità grave rimaste senza il sostegno della famiglia.

Negli ultimi anni, Ileana ha scelto di tornare alla politica di prossimità, ricoprendo il ruolo di consigliera nel Municipio XIV (Monte Mario), continuando a dare voce alle fragilità del suo quartiere e portando avanti progetti concreti a beneficio della comunità locale.

Il ricordo del sindaco

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha voluto esprimere la riconoscenza dell’intera città durante l’omaggio solenne in Campidoglio:

«Esprimiamo la gratitudine di tutta la comunità a una persona che con la sua caparbietà ha reso Roma più giusta. Ileana non ha mai nascosto la fatica della disabilità, ma l’ha trasformata in forza. Una vita piena di colori, come quelli che amava indossare, e di un’eccezionale passione civile».

L’ultimo viaggio verso Prima Porta

Terminata la cerimonia in Campidoglio, il feretro di Ileana Argentin è stato trasferito al Cimitero di Prima Porta, dove riposerà accanto al padre.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel Partito Democratico e in tutte le associazioni che hanno visto, grazie al suo impegno, trasformare le proprie istanze in leggi dello Stato.

