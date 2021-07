Addio a Marino il “Bidello di tutti”

“Così come era nel suo stile, con discrezione e in silenzio, Marino il “Bidello di tutti” oggi ci ha salutato. Generazioni di studenti della Media Salvo d’Aquisto di Tor Sapienza sono stati accompagnati dalla sua presenza durante il proprio triennio. Considerato un punto fermo per noi studenti, lo stesso per i Professori sempre disponibile e pronto ad aiutare, a volte anche quando non gli competeva.