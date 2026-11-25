Qui di seguito un post in memoria di Paolo Bulgari tratto da un post dell’amico Giulio Cederna

Se tempo fa qualcuno mi avesse detto “un giorno lavorerai per Paolo Bulgari”, l’avrei preso per matto. Difficile immaginare due persone più diverse: lui una pertica, io un tappo; lui l’eleganza fatta persona, io… insomma; lui di poche parole, io garrulo; lui inguaribilmente scettico, io stolidamente fiducioso; lui gioielliere tra i più grandi al mondo (uno che serviva Liz Taylor, Marilyn Monroe e Anna Magnani, per capirci), io alle prese da anni con periferie e infanzie difficili.

Inutile dirlo, tra noi c’era un’altra differenza di non poco conto, ma è stata proprio questa a unirci attorno a un obiettivo comune. Così, per uno strano caso della vita, dal 2019 fino a pochi giorni fa, io e Paolo abbiamo camminato insieme sul filo della rigenerazione educativa, nella fondazione che porta il suo nome.

In un testo raccolto anni fa, Paolo spiegava la sua volontà filantropica con la storia della sua famiglia: il viaggio avventuroso del nonno Sotirios dall’Epiro a Roma in cerca di fortuna; l’antifascismo del padre Giorgio, che durante la guerra nascondeva ebrei e partigiani nella casa di famiglia; una madre “più dedita agli altri, in particolare i profughi giuliani, che ai suoi figli”. Di suo, Paolo aveva una sensibilità tutta particolare, una grande curiosità per le cose del mondo e una vena di liberalsocialismo ispirata a Carlo Rosselli e Piero Gobetti.

“Da capitalista quale sono, ho sempre sostenuto l’importanza e l’urgenza di mettere regole più stringenti al capitalismo, per creare una società più equa”, diceva nel testo che potete leggere qui sotto. “Invece la politica degli ultimi decenni ha preferito voltarsi dall’altra parte, e in questo modo la forbice tra ricchi e poveri ha continuato a crescere, fino a diventare davvero insostenibile.”

Subito dopo la fase acuta del Covid, quando la mascherina era ancora obbligatoria, facemmo un blitz a Tor Bella Monaca per vedere Largo Mengaroni, la piazza che poi abbiamo riqualificato. I presenti rimasero attoniti: dopo l’interminabile lockdown tutto si aspettavano fuorché il sopralluogo di un elegante signore ultraottantenne, in cappotto, cravatta e mascherina. In una città come Roma, piena di costruttori e faccendieri che non hanno mai mosso un dito per la città, Paolo rappresentava un’eccezione.

Era una bravissima persona.

Del suo impegno diretto ci restano poche immagini, perlopiù rubate. Da uomo fine e discreto, sosteneva che bisogna darsi da fare restando nell’ombra.

Ogni tanto cercavamo di spiegargli che un po’ di comunicazione ci avrebbe aiutato, se non altro a smuovere chi avrebbe il compito di fare e fa troppo poco. Lui ci guardava con affetto, prendeva tempo e poi diceva sornione: “Adesso no”.

Ciao Paolo, ci mancheranno i tuoi sorrisi.

https://fondazionepaolobulgari.org/chi-siamo/#ilmioimpegno

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