Addio agli accessi “gratis” nella ZTL: anche le auto elettriche pagheranno il pedaggio dal 1° luglio 2026

La Giunta Capitolina, ha approvato l’introduzione di un permesso annuale che, segna una svolta storica per la mobilità della Città Eterna.

Il Campidoglio ha deciso di superare l’attuale regime di favore totale, introducendo un contributo per l’accesso al Centro Storico e alle altre zone a traffico limitato anche per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica a partire dal 1° luglio 2026.

Una scelta drastica, ma figlia di numeri che non lasciano spazio a interpretazioni.

A spingere l’amministrazione verso questa decisione è stata l’impennata delle immatricolazioni.

Negli ultimi quattro anni, le auto “green” sono aumentate del 350%, portando il numero dei veicoli autorizzati a varcare i cancelli elettronici alla cifra record di 75.000.

Oggi, dati alla mano, le auto elettriche rappresentano la categoria con il maggior numero di transiti dopo i mezzi pubblici.

Un esercito silenzioso che, se da un lato riduce le emissioni, dall’altro contribuisce in modo critico alla congestione stradale e alla cronica carenza di parcheggi, snaturando — secondo il Comune — la funzione stessa della Ztl come oasi di vivibilità.

Non sarà comunque una stangata totale. Per incentivare ancora il passaggio all’elettrico, il Campidoglio ha previsto uno sconto del 50% rispetto al costo del permesso per i veicoli diesel o benzina.

Il nuovo pass sarà accessibile a tutti i possessori di auto elettriche, indipendentemente dai requisiti standard richiesti per il centro storico.

Restano però alcune categorie che continueranno a usufruire della gratuità:

Residenti all’interno delle Ztl.

Artigiani con laboratorio in zona.

Genitori con figli iscritti alle scuole del centro.

Medici convenzionati e mezzi di soccorso o interesse pubblico.

Car sharing, per favorire l’uso collettivo del mezzo.

Il Comune prova a indorare la pillola confermando le altre misure di sostegno: la sosta sulle strisce blu resterà gratuita per le auto elettriche su tutto il territorio comunale e rimarranno valide le agevolazioni per la circolazione durante le domeniche ecologiche.

«Una scelta necessaria per tutelare il centro storico», spiegano da Palazzo Senatorio. Ma per migliaia di romani che avevano acquistato l’auto a batteria contando sul libero accesso perpetuo, il risveglio di luglio rischia di essere meno silenzioso del solito.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.