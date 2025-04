Addio ai parcheggi al Foro di Traiano: parte la pedonalizzazione dell’area

Nel cuore millenario di Roma, qualcosa sta cambiando. Lì dove una volta si fermavano le carrozze degli imperatori, e dove oggi si affollano i turisti con lo sguardo rivolto alle meraviglie dei Fori, presto le auto non potranno più sostare. Nemmeno per pochi minuti.

È questa la direzione tracciata dall’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha lanciato un’iniziativa destinata a ridisegnare la mobilità nella zona del Foro di Traiano: divieto totale di fermata per tutti i veicoli, ad eccezione degli stalli riservati alle persone con disabilità. Un primo passo, ma concreto, verso una pedonalizzazione più ampia di un’area dal valore storico e archeologico inestimabile.

La misura, formalizzata attraverso un atto della giunta, non si limita solo a piazza Foro di Traiano. Anche piazza della Consolazione, alle spalle del Campidoglio, e la piazza antistante alla Bocca della Verità – tra gli ultimi spazi di sosta ancora accessibili vicino alla ZTL del Centro Storico – verranno coinvolte nel provvedimento. Il messaggio è chiaro: le auto devono lasciare il passo alle persone.

Il tutto si inserisce perfettamente nel quadro del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), approvato nel 2022, che prevede la creazione di ben 77 “Isole Ambientali” in tutta Roma, ovvero zone a traffico e sosta fortemente limitati per migliorare vivibilità e qualità dell’aria.

E quella dei Fori Imperiali, con il suo flusso costante di visitatori da tutto il mondo, è una delle aree più strategiche e simboliche.

Il Dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti, insieme al Comando della Polizia Locale, è già al lavoro per predisporre tutte le misure tecniche e logistiche necessarie.

