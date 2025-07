Addio ai treni bollenti: Cotral parte con la maxi-manutenzione dei condizionatori sulla linea Metromare

Dopo anni di proteste, reclami e viaggi infernali sotto il sole, arriva finalmente una buona notizia per i pendolari della linea Metromare: Cotral ha avviato un piano straordinario per il recupero dei condizionatori a bordo dei treni MA300.

Un intervento atteso da tempo che, fino a oggi, era rimasto bloccato dalla gestione “a metà” della manutenzione tra Cotral e Atac. Ora che il passaggio è ufficialmente completato – dal 1° luglio l’inizio dei lavori, con il subentro operativo concluso l’8 luglio – l’azienda regionale ha messo in campo un vero e proprio sprint per restituire ai viaggiatori convogli più vivibili.

Aria condizionata H24: al via gli interventi no stop

Il piano prevede il fermo di un treno alla volta, per consentire interventi approfonditi sugli impianti di climatizzazione: 24 unità per ogni treno, due per vagone. I tecnici lavorano 7 giorni su 7, su tre turni giornalieri, per velocizzare al massimo la tabella di marcia.

Nel dettaglio, le operazioni includono:

Sostituzione di compressori e valvole termostatiche

Riparazione di perdite

Pulizia degli scambiatori di calore

Sostituzione di filtri e gas refrigerante

Il primo treno è già stato “rigenerato” e sarà presto rimesso in circolazione. L’obiettivo? Rimettere in sesto almeno 4 convogli entro fine luglio, proseguendo poi con gli altri ad agosto.

Arrivano le navette integrative

Per limitare i disagi dovuti ai lavori e alla momentanea riduzione dei convogli, da venerdì 11 luglio sarà attivo un servizio navetta tra i capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo, operativo tutti i giorni dalle 11:00 alle 19:30, con partenze ogni 30 minuti.

Più sicurezza a bordo

Oltre alla manutenzione, Cotral ha deciso di intervenire anche sulla qualità del viaggio sotto il profilo della sicurezza. Da lunedì 7 luglio sono operative due guardie giurate a bordo dei treni, con compiti di presidio e supporto ai passeggeri.

